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Доходность по вкладам банка «Открытие» увеличилась до 7,4% годовых

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Банк «Открытие» повысил ставки по всей линейке вкладов в рублях для розничных клиентов. Рост ставок составил 0,2-0,6 п.п. на всех сроках размещения средств для вкладов «Надежный партнер», «Надежный», «Активное пополнение» и «Свободное управление».

Максимальная ставка, которой теперь могут воспользоваться клиенты банка, - 7,4% годовых на сроке от 1 года по вкладу «Надежный партнер» (при получении процентов по окончании вклада).

Для вкладов «Надежный», «Активное пополнение» и «Свободное управление» применима дополнительная надбавка к процентной ставке в размере 0,2% годовых для премиальных клиентов.

При оформлении любого вклада клиенту бесплатно предоставляется карта платежных систем Visa, Mastercard или МИР. Минимальная сумма для открытия вклада - 50 000 рублей. При достижении суммарного остатка на всех счетах в группе «Открытие» (карточных, накопительных, инвестиционных и депозитов) более 500 000 рублей клиенту автоматически подключается статус «Плюс» с дополнительными привилегиями)

Для клиентов, которые не желают фиксировать ставку по сбережениям на длительный срок, «Открытие» предлагает накопительный счёт «Моя копилка» со ставкой до 6,5% годовых при подключении опции повышения процентов за счет бонусных рублей.

Все вклады и накопительные счета можно открыть как в офисе, так и в удаленных каналах банка.

Более подробно ознакомиться с условиями по вкладам и накопительным счетам можно на сайте банка.

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