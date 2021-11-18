Доходность по вкладам банка «Открытие» увеличилась до 7,4% годовых

Банк «Открытие» повысил ставки по всей линейке вкладов в рублях для розничных клиентов. Рост ставок составил 0,2-0,6 п.п. на всех сроках размещения средств для вкладов «Надежный партнер», «Надежный», «Активное пополнение» и «Свободное управление».

Максимальная ставка, которой теперь могут воспользоваться клиенты банка, - 7,4% годовых на сроке от 1 года по вкладу «Надежный партнер» (при получении процентов по окончании вклада).

Для вкладов «Надежный», «Активное пополнение» и «Свободное управление» применима дополнительная надбавка к процентной ставке в размере 0,2% годовых для премиальных клиентов.