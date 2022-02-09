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Доходность по валютным вкладам банка «Открытие» увеличилась до 0,7% годовых

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Банк «Открытие» повысил ставки по долларовым вкладам «Надежный», «Активное пополнение» и «Свободное управление» сроком от 6 месяцев и выше.

Рост ставок составил 0,2-0,5% годовых. Таким образом, максимальная ставка, которой теперь могут воспользоваться клиенты банка для размещения долларов США — 0,7% годовых по вкладу «Надежный».

Ставки по вкладу «Активное пополнение» достигли 0,5% годовых, по вкладу «Свободное управление» — 0,45% годовых.

Более подробно ознакомиться с условиями по долларовым депозитам можно в разделе «Тарифы и документы» на сайте банка.

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