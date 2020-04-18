Добрые новости
18 апреля,
2020
1
фото
Новости

Доход губернатора Томской области за 2019 год вырос на 3 млн рублей

ТВ2
ТВ2
49 минут назад

Доход губернатора Томской области Сергея Жвачкина за 2019 год вырос почти на три млн рублей по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в декларации о доходах, опубликованной на сайте администрации Томской области.

Доход губернатора Томской области за 2019 год вырос на 3 млн рублей

В прошлом году губернатор заработал 16 миллионов 673 тысячи рублей. Его супруга задекларировала доход в 439 тысяч рублей.

В собственности у Сергея Жвачкина находятся земельный участок площадью в 1,24 тысячи квадратных метров, квартира площадью в 233 квадратных метра, нежилое помещение площадью 91 квадратный метр, а также снегоход.


Супруга губернатора имеет в собственности квартиру площадью в 90 квадратных метров, апартаменты площадью в 130,6 квадратных метра, четыре земельных участка общей площадью в 9,3 тысячи квадратных метра. Также в собственности супруги губернатора находятся жилой дом площадью 446,9 квадратных метра и два нежилых здания площадью в 700 квадратных метров.


Доход Сергея Жвачкина в 2018 году сократился на 30 млн рублей и составил 13,87 млн рублей. В 2017 году губернатор задекларировал доход в 43,6 миллиона рублей.


ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.