Доход губернатора Томской области за 2019 год вырос на 3 млн рублей

Доход губернатора Томской области Сергея Жвачкина за 2019 год вырос почти на три млн рублей по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в декларации о доходах, опубликованной на сайте администрации Томской области.

В прошлом году губернатор заработал 16 миллионов 673 тысячи рублей. Его супруга задекларировала доход в 439 тысяч рублей.

В собственности у Сергея Жвачкина находятся земельный участок площадью в 1,24 тысячи квадратных метров, квартира площадью в 233 квадратных метра, нежилое помещение площадью 91 квадратный метр, а также снегоход.





Супруга губернатора имеет в собственности квартиру площадью в 90 квадратных метров, апартаменты площадью в 130,6 квадратных метра, четыре земельных участка общей площадью в 9,3 тысячи квадратных метра. Также в собственности супруги губернатора находятся жилой дом площадью 446,9 квадратных метра и два нежилых здания площадью в 700 квадратных метров.





Доход Сергея Жвачкина в 2018 году сократился на 30 млн рублей и составил 13,87 млн рублей. В 2017 году губернатор задекларировал доход в 43,6 миллиона рублей.





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