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Главная Новости Догазификация территорий будет проведена в Томске
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Догазификация территорий будет проведена в Томске

ТВ2
ТВ2 ТВ2
час назад

В Томске будет проведена догазификация территорий, сообщает пресс-служба городской администрации. Ранее президент страны Владимир Путин поручил обеспечить бесплатный подвод газа к домовладениям, расположенным вблизи внутрипоселковых газопроводов.

Газификация будет выполняться на основании договоров о подключении без взимания средств граждан и до границ принадлежащих им земельных участков. Подчеркивается, что земля в обязательном порядке должна быть оформлена в собственность, а направление использования газа – только личные и домашние нужды.

Сегодня органы местного самоуправления организуют кампании по информированию населения о бесплатной догазификации территорий. Полученные от томичей заявки рассмотрят специалисты администрации Томской области совместно с «Газпром газораспределением Томск».

«Сейчас мы будем организовывать работу с «Газпром газораспределением» по реализации принятого президентом закона. Основные моменты какие: догазификация до участка, работы будет выполнять единый оператор. Как я успел разобраться в законе, работы будут проводиться без участия бюджета. В ближайшее время будут определены все механизмы и инструменты», — прокомментировал ТВ2 и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.

С перечнем требований к помещениям, планируемым к догазификации, и алгоритмом подачи заявок можно познакомиться на сайте.

Автор:  Валерий Доронин, пресс-служба мэрии Томска
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