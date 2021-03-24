«Дочек» ТДСК оштрафовали на 100 млн рублей за сговор с властями
Антимонопольная служба оштрафовала «СМУ ТДСК» и «СУ ТДСК» более чем на 100 млн рублей за сговор с заказчиками на торгах по строительству детских садов, сообщается на сайте регионального ведомства. Сумма штрафа для «СМУ ТДСК» составила больше 59 млн рублей, для «СУ ТДСК» — больше 41 млн рублей.
В 2020 году региональная комиссия ФАС провела проверку договоров, заключенных между администрацией Кожевниковского района и ООО «СМУ ТДСК», а также администрацией Шегарского района и «СУ ТДСК».
Антимонопольная служба установила, что «СМУ ТДСК» с ведома районной администрации приступило к исполнению работ, предусмотренных контрактом от 5 ноября 2019 года, задолго до заключения контракта (с 10 июня 2019 года). В результате к дате окончания подачи заявок на участие в торгах до 24 октября 2019 года «СМУ ТДСК» уже выполнило строительно-монтажные работы и работы по устройству фундамента здания. УФАС пришло к выводу, что заключение контракта от 05 ноября 2019 года на уже выполненный объем работ противоречит Закону о контрактной системе.
По версии ФАС, «СМУ ТДСК» по устной договоренности с администрацией приступило к выполнению работ до заключения контракта, выполняло работы в более благоприятных для таких работ условиях рынка, в том числе погодных условиях, тогда как иные компании, в том числе потенциальные участники электронного аукциона, фактически были лишены такой возможности.
Схожая схема была реализована администрацией Шегарского района при строительстве детского сада в с. Мельниково.
Комиссия Томского УФАС России признала действия администрации Кожевниковского района и «СМУ ТДСК» и администрации Шегарского района и «СУ ТДСК» нарушающими п. 1 ч. 1 ст. 17 ФЗ «О защите конкуренции».
Дела о привлечении к административной ответственности в настоящий момент на стадии рассмотрения. В ТДСК ТВ2 прокомментировали, что планируют обжаловать решение ФАС в Арбитражном суде. В компании подчеркивают, что предприятия не вступали в антиконкурентные соглашения в ходе торгов.
«Юридические службы «Строительного управления ТДСК» и «Строительно-монтажное ТДСК» (дочерние предприятия холдинга ТДСК) считают решения УФАС о нарушениях антимонопольного законодательства спорными. СУ ТДСК и СМУ ТДСК участвовали в торгах и стали победителями на строительство в селах Кожевниково и Мельниково детских садов с ясельными группами на 145 мест каждый. Детские сады построены в кратчайшие сроки и своевременно введены в эксплуатацию», — отмечают там.
«В прошлом году мы построили четыре детских сада и новую школу в Южных Воротах. Строительство одновременно восьми детских садов против четырех в прошлом году – это огромная нагрузка. А с учетом дефицита рабочей силы (особенно отделочников) задача превращается в крайне сложную», – говорит гендиректор компании Александр Шпетер.
Шпетер подчеркивает, что бюджетные проекты являются низкорентабельными.
«ТДСК участвует в государственных программах на конкурсной основе. В прошлом году наша проектная организация выиграла конкурсы на их проектирование. Отмечу, что конкурентная борьба была жесточайшая. Кроме всего прочего, проекты на детские сады и школы должны быть включены в реестр Минстроя РФ. Если проекта в реестре нет, объект нельзя строить за бюджетные деньги. Наши объекты – и маленькие сады, и большие, школы на 1000 и 550 мест – присутствуют в реестре Минстроя как самые оптимальные с точки зрения бюджетных трат и конструктивных особенностей», — отметил глава ТДСК.
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