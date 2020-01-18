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18 января,
2020
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Добровольные переселенцы: кто переехал в Томскую область из-за рубежа в 2019 году

ТВ2
ТВ2
46 минут назад

279 соотечественников по программе добровольного переселения переехали в Томскую область из-за рубежа в 2019 году, сообщает обладминистрация.

Добровольные переселенцы: кто переехал в Томскую область из-за рубежа в 2019 году

В департаменте труда и занятости ТВ2 уточнили, что большинство переселенцев переехало из Казахстана (60,2 %). Кроме того, к нам переселялись люди из Украины (10,8 %), Таджикистана (10,4 %), Узбекистана (9,3 %), а также Киргизии, Армении, Молдовы, Азербайджана и Туркменистана.


По информации ведомства, из всего количества переехавших высшее образование имеют 184 человека (68,4 %), среднее профессиональное — 80 человек (29,7 %).


Добровольные переселенцы в Томской области работают проектировщиками, конструкторами, программистами, энергетиками, учителями математики, русского и иностранных языков в школах, преподавателями в колледжах и университетах и врачами. На томских предприятиях трудятся специалисты рабочих профессий: техники-механики, электромонтеры, электрогазосварщики и монтажники. 


При переезде из другой страны в Россию соотечественники получают единовременное пособие на обустройство и компенсацию расходов на переезд, на уплату госпошлины за оформление документов и ввоз личного имущества.


«За счет средств областного бюджета добровольные переселенцы могут получить помощь, если захотят открыть свой бизнес либо получить новую профессию. Им оказывается компенсация расходов на медицинское освидетельствование, признание ученых степеней, званий, образования, полученного в иностранном государстве, а также материальная помощь лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», — пояснили в ведомстве. 

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