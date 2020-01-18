Добровольные переселенцы: кто переехал в Томскую область из-за рубежа в 2019 году

279 соотечественников по программе добровольного переселения переехали в Томскую область из-за рубежа в 2019 году, сообщает обладминистрация.

В департаменте труда и занятости ТВ2 уточнили, что большинство переселенцев переехало из Казахстана (60,2 %). Кроме того, к нам переселялись люди из Украины (10,8 %), Таджикистана (10,4 %), Узбекистана (9,3 %), а также Киргизии, Армении, Молдовы, Азербайджана и Туркменистана.





По информации ведомства, из всего количества переехавших высшее образование имеют 184 человека (68,4 %), среднее профессиональное — 80 человек (29,7 %).





Добровольные переселенцы в Томской области работают проектировщиками, конструкторами, программистами, энергетиками, учителями математики, русского и иностранных языков в школах, преподавателями в колледжах и университетах и врачами. На томских предприятиях трудятся специалисты рабочих профессий: техники-механики, электромонтеры, электрогазосварщики и монтажники.





При переезде из другой страны в Россию соотечественники получают единовременное пособие на обустройство и компенсацию расходов на переезд, на уплату госпошлины за оформление документов и ввоз личного имущества.



