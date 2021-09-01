«Доброшкола»: как в Томске устроено обучение для детей с ограниченными возможностями здоровья

Почти 240 детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются в школе № 39, которая расположена на улице Салтыкова-Щедрина. Школа участвует в проекте «Доброшкола», который направлен на поддержку образования обучающихся с ОВЗ и создание современных условий для их обучения. В рамках программы из областного и федерального бюджета было направлено больше 7,3 млн рублей на закупку нового оборудования.

Так с 1 сентября в школе появится столярная мастерская, для которой были закуплены новые станки, верстаки, наглядные пособия.

Создан кабинет домоводства – на средства проекта купили холодильник, стиральную машину, пылесос, мультиварку, микроволновку, мебель и посуду. Кроме того удалось создать сенсорную комнату, что важно при работе с «особенными» детьми.

В итоге, с 1 сентября в школе начнут работу такие направления, как робототехника, гончарное дело, печатное дело. Отдельное внимание будут уделять и агропромышленному профилю — на территории школы уже установили теплицу для практических занятий с детьми.

«Наши выпускники могут продолжить учиться в Томском техникуме социальных технологий и там уже получить профессию. Чаще всего поступают на такие направления, как «швея», «озеленитель», «оператор ЭВ». Мы в течение первого года следим за их успехами. А дальше, кто идет работать, кто — нет», — рассказывает заместитель директора по учебной работе Анастасия Михеева.