«Добиваемся перелома, но вирус еще коварен»: Владимир Путин рассказал о борьбе с эпидемией

Президент страны Владимир Путин снова обратился к жителям России. В своей речи глава государства рассказал об итогах борьбы с коронавирусом.

«Очень важно, что в обществе не было растерянности. А напротив общество объединило осознание реальной угрозы, того, что победить можно всем вместе», — подчеркнул Владимир Путин в своем обращении.





Президент отметил, что в России «смогли ответить на вызов колоссальной сложности». По словам главы государства, из-за своевременно закрытия границ срок начала эпидемии сдвинулся на месяц-полтора.





«Мы сделали то, что не делали никогда. По всей стране объявили период нерабочих дней. Сначала до 3 апреля, а потом на месяц. И сделали это своевременно», — продолжил президент. Он подчеркнул, что была выбрана гибкая модель, в рамках которой ситуацию оценивали главы регионов.





«Никогда и никто не будет оставлен в беде. Вся Россия придет на помощь. Если потребуется соберем все ресурсы в кулак. Мы с вами вместе доказали, что способны решать задачи повышенной сложности», — рассказал президент.





«В целом, мы заставляем эпидемию отступить. Добиваемся перелома. Но вирус все еще коварен, поэтому прошу оставаться бдительными», — отметил Владимир Путин. По его словам, эпидемия показало, достоинства российского здравоохранения, которая ответила на вызов «абсолютно адекватно».