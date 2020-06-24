«Добиваемся перелома, но вирус еще коварен»: Владимир Путин рассказал о борьбе с эпидемией
Президент страны Владимир Путин снова обратился к жителям России. В своей речи глава государства рассказал об итогах борьбы с коронавирусом.
«Очень важно, что в обществе не было растерянности. А напротив общество объединило осознание реальной угрозы, того, что победить можно всем вместе», — подчеркнул Владимир Путин в своем обращении.
Президент отметил, что в России «смогли ответить на вызов колоссальной сложности». По словам главы государства, из-за своевременно закрытия границ срок начала эпидемии сдвинулся на месяц-полтора.
«Мы сделали то, что не делали никогда. По всей стране объявили период нерабочих дней. Сначала до 3 апреля, а потом на месяц. И сделали это своевременно», — продолжил президент. Он подчеркнул, что была выбрана гибкая модель, в рамках которой ситуацию оценивали главы регионов.
«Никогда и никто не будет оставлен в беде. Вся Россия придет на помощь. Если потребуется соберем все ресурсы в кулак. Мы с вами вместе доказали, что способны решать задачи повышенной сложности», — рассказал президент.
«В целом, мы заставляем эпидемию отступить. Добиваемся перелома. Но вирус все еще коварен, поэтому прошу оставаться бдительными», — отметил Владимир Путин. По его словам, эпидемия показало, достоинства российского здравоохранения, которая ответила на вызов «абсолютно адекватно».
Ранее Роспотребнадзор опубликовал план снятия ограничений. В документе подчеркивается, что выход из режима самоизоляции будет зависеть от количества проведенных тестов, темпов роста выявленных больных и количества свободных коек.
Несмотря на то, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,87, а процент свободного коечного фонда достигает 61,3, Томская область по-прежнему находится на первом этапе смягчения режима. Накануне губернатор продлил режим самоизоляции в Томской области до 10 июля. В регионе не работают кафе, спортзалы, кинотеатры и ряд других сфер. Общее число заболевших в регионе составляет 1846 человек. По официальным данным число умерших пациентов составляет 14 человек. Вылечились от коронавируса 810 человек. Продолжают лечение 1022 жителя Томской области.
По данным сайта стопкоронафирус.рф на второй этап снятия ограничений перешли Краснодарский край, Республики Карелия, Ингушетия, Адыгея, Калмыкия, Вологодская, Кировская, Рязанская, Омская, Тюменская, Сахалинская, Астраханская области.
Тяжелая обстановка, по официальным данным, остается в Ненецком и Ханты-Мансийском округах, Республиках Чувашия, Тыве, Амурской, Смоленской и Псковской областях.
В России COVID-19 диагностировали у 599 705 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 356 429 человек. За весь период в России от коронавируса скончались 8359 человек.
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