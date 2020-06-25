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25 июня,
2020
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До Межениновки с ветерком: почти половина трассы уже отремонтирована

ТВ2
ТВ2
33 минуты назад

Автотрасса Томск – Мирный – Межениновка отремонтирована на 45%. Здесь планируют привести в нормальное состояние самый протяженный участок национального дорожного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает пресс-служба обладминистрации Подготовительные работы на участке 22,3 километра стартовали в апреле. Сейчас специалисты выполняют устройство выравнивающего и верхнего слоев дорожного покрытия, включая пересечения и примыкания, ремонтируют железобетонные трубы и автобусные остановки.

До Межениновки с ветерком: почти половина трассы уже отремонтирована
Фото: пресс-служба администрации Томской области
До Межениновки с ветерком: почти половина трассы уже отремонтирована
Фото: пресс-служба администрации Томской области

На отремонтированном участке планируется установить девять остановочных павильонов, 5,67 тыс. погонных метров барьерного ограждения, 499 сигнальных столбиков, 380 дорожных знаков и нанесут термопластиком горизонтальную разметку.


Автотрасса Томск Мирный Межениновка обеспечивает транспортное сообщение населенных пунктов Трубачево, Мирный, Малое Протопопово, Большое Протопопово и Межениновка с областным центром. Также она является дублером трассы Томск – Аэропорт.


Правда о ремонте самого плачевного участка дублера дороги в аэропорт в сообщении обладминистрации ничего не говорится. Участок от детского лагеря «Восход» до поселка Аэропорт в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» не попал.


Для обеспечения безопасности дорожного движения и повышения пропускной способности на участке производства работ организовано регулируемое движение.

До Межениновки с ветерком: почти половина трассы уже отремонтирована
Фото: пресс-служба администрации Томской области
До Межениновки с ветерком: почти половина трассы уже отремонтирована
Фото: пресс-служба администрации Томской области
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