До Межениновки с ветерком: почти половина трассы уже отремонтирована

Автотрасса Томск – Мирный – Межениновка отремонтирована на 45%. Здесь планируют привести в нормальное состояние самый протяженный участок национального дорожного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает пресс-служба обладминистрации Подготовительные работы на участке 22,3 километра стартовали в апреле. Сейчас специалисты выполняют устройство выравнивающего и верхнего слоев дорожного покрытия, включая пересечения и примыкания, ремонтируют железобетонные трубы и автобусные остановки.

На отремонтированном участке планируется установить девять остановочных павильонов, 5,67 тыс. погонных метров барьерного ограждения, 499 сигнальных столбиков, 380 дорожных знаков и нанесут термопластиком горизонтальную разметку.





Автотрасса Томск – Мирный – Межениновка обеспечивает транспортное сообщение населенных пунктов Трубачево, Мирный, Малое Протопопово, Большое Протопопово и Межениновка с областным центром. Также она является дублером трассы Томск – Аэропорт.





Правда о ремонте самого плачевного участка дублера дороги в аэропорт в сообщении обладминистрации ничего не говорится. Участок от детского лагеря «Восход» до поселка Аэропорт в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» не попал.





Для обеспечения безопасности дорожного движения и повышения пропускной способности на участке производства работ организовано регулируемое движение.