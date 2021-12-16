До двух тонн: в Парабельском районе открыли ледовую переправу через Обь

В Парабельском районе Томской области открыты ледовые переправы через реку Обь и ее протоку. Зимник соединяет Парабель, Нарым и Луговское, сообщает пресс-служба «Управления автомобильных дорог Томской области». Однако переправы рассчитаны для автомобилей массой не более двух тонн.

Ранее мы сообщали, что Нарымское сельское поселение отрезано от остальной области. Как сообщили тогда обратившиеся в редакцию ТВ2 местные жители, еще в конце ноября должно было начаться строительство ледовой переправы из Нарыма в Парабель. Но работы не шли.

Также пресс-служба «Управления автомобильных дорог Томской области» сообщает, что в Тегульдетском районе открыта переправа через Чулым у поселка Центрополигон для автомобилей не тяжелее четырех тонн. Кроме этого до шести тонн увеличена транспортная нагрузка на зимниках через Чулым у поселка Берегаево и деревни Верхнее Скоблино (Озерное).

На сегодняшний день в Томской области действуют одиннадцать региональных ледовых переправ и четыре автозимника.