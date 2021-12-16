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До двух тонн: в Парабельском районе открыли ледовую переправу через Обь

ТВ2 ТВ2

В Парабельском районе Томской области открыты ледовые переправы через реку Обь и ее протоку. Зимник соединяет Парабель, Нарым и Луговское, сообщает пресс-служба «Управления автомобильных дорог Томской области». Однако переправы рассчитаны для автомобилей массой не более двух тонн.

Автор: предоставлено ТВ2 Олегом Зориным

Ранее мы сообщали, что Нарымское сельское поселение отрезано от остальной области. Как сообщили тогда обратившиеся в редакцию ТВ2 местные жители, еще в конце ноября должно было начаться строительство ледовой переправы из Нарыма в Парабель. Но работы не шли.

Также пресс-служба «Управления автомобильных дорог Томской области» сообщает, что в Тегульдетском районе открыта переправа через Чулым у поселка Центрополигон для автомобилей не тяжелее четырех тонн. Кроме этого до шести тонн увеличена транспортная нагрузка на зимниках через Чулым у поселка Берегаево и деревни Верхнее Скоблино (Озерное).

На сегодняшний день в Томской области действуют одиннадцать региональных ледовых переправ и четыре автозимника.

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