До двух лет лишения свободы может получить мужчина, который организовывал в Томске нелегальные игры в покер

Прокуратура Томска обвинила 38-летнего томича в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

Как сообщается на сайте ведомства, весной 2020 года мужчина решил заняться игорным бизнесом. Для этого он арендовал нежилое помещение, нанял крупье, приобрел два карточных стола, карты и фишки. Томич в течение года проводил После чего на протяжении года он систематически проводил покерные турниры, в которых участвовал строго определенный круг лиц. За счет проигравших формировался выигрышный фонд, из которого обвиняемый удерживал комиссию за организацию и проведение игры.

Деятельность клуба была пресечена силовиками в мае 2021 года.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Кировский районный суд. За совершение указанного преступления может быть назначено наказание до двух лет лишения свободы.