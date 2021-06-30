До 7,5%: как в Томской области с 1 июля изменятся тарифы на услуги ЖКХ

1 июля проходит ежегодная индексация тарифов ЖКХ. Согласно закону, в Томской области их рост не может превышать 7,8% — установленный Правительством коэффициент повышения в 5,3% плюс допустимое отклонение в 2,5%. Рассказываем, как изменится стоимость коммунальных услуг в Томске.

Мусор

С 1 июля вывоз мусора в Томске станет дороже на примерно 4%. Величина тарифа за вывоз мусора составит 227,91 рубля за кубический метр (сейчас 218,85 рубля за кубометр). С учетом расчетов (тариф умножается на норматив и делится на 12 месяцев) жители Томска и Томского района будут ежемесячно платить за вывоз мусора 56,97 рубля (сейчас 54,71). При этом представитель САХа Михаил Курилов отмечал, что для безубыточной деятельности предприятия тариф должен составлять 75 рублей. «На данном этапе мы находимся в суде с департаментом тарифного регулирования по тарифу на захоронение. Мы имеем на руках заключение, в котором написано, что тариф на захоронение мусора экономически не обоснован», — говорил Курилов.

Электричество

Тариф на электроэнергию для городского населения, проживающего в домах, оборудованных газовыми плитами, с 1 июля составит 3,85 рубля за киловатт-час (сейчас 3,66). Для населения, проживающего в селах и домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, тариф будет 2,7 рубля за киловатт-час (сейчас 2,56). Увеличение составит около 5%. Задать вопросы по поводу повышения тарифов абоненты «Томскэнергосбыта» могут по телефону контакт-центра (3822) 75 00 75 или в социальных сетях компании.

Тепло и горячая вода

Традиционно больше всего вырастет тариф на отопление. У абонентов «ТомскРТС» сумма в квитках увеличится в среднем на 7,5%. Так, величина тарифа за отопление с 1 июля с учетом НДС составит 2088,23 рубля за гигакалорию (сейчас 1942,54). Влияет тариф на отопление и на плате за горячую воду. Ее стоимость рассчитывается, исходя из расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды. Для открытой и закрытой систем водоснабжения у населения, которое подключено к централизованному теплоснабжению, подсчет разный. «С 1 июля 2021 года по централизованному теплоснабжению установлены тарифы на горячую воду в открытой системе водоснабжения компонент на теплоноситель 10,45 рубля (до 1 июля составлял 10,45 рубля), в закрытой системе водоснабжения компонент на холодную воду 52,55 рубля (до 1 июля составлял 49,81 рубля). Компонент на тепловую энергию (подогрев) 2088,23 рубля (до 1 июля составлял 1942,54 рубля)», - сообщили в пресс-службе «ТомскРТС».

Холодная вода и водоотведение