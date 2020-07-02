До 450 тыс. рублей компенсации расходов за ЖКУ могут получить предприятия сферы услуг

Максимальный объем компенсации за коммунальные услуги предпринимателям из наиболее пострадавших в пандемию отраслей, чья деятельность была временно приостановлена, увеличен с 300 тыс. рублей до 450 тыс. рублей.





При этом перечень основных видов деятельности субъектов малого и среднего бизнеса, которым компенсируются расходы на коммунальные услуги, расширен, сообщает пресс-служба обладминистрации. Это кинотеатры, гостиницы, заведения общепита, фитнес-клубы, культурно-развлекательные центры.





Малые и средние предприятия, осуществляющие физкультурно-оздоровительную деятельность (код ОКВЭД 96.04, за исключением услуг бань), также смогут подать заявку на компенсацию расходов на коммунальные услуги.





Период предоставления такой субсидии для бизнеса увеличен: предпринимателям компенсируют коммунальные платежи за период с 1 апреля по 31 июля. Важно, что компенсация предоставляется при условии сохранения предпринимателем до 1 августа того же количества сотрудников, что в апреле.





Указанные изменения вступят в силу в ближайшее время. Подать заявку на компенсацию ЖКУ можно через центр «Мой бизнес» или Цифровую платформу развития Томской области.





Также для компенсации расходов за ЖКУ предприниматели могут воспользоваться займом Фонда микрофинансирования Томской области на сумму до 300 тыс. рублей без залога и поручителей по льготной ставке и с возможностью отсрочки уплаты основного долга до шести месяцев.