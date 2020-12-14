До 4 млн рублей за мандат: считаем, во сколько партиям обошлись места в гордуме

Один из ключевых вопросов любых выборов – это бюджет. До недавнего времени считалось, что огромным бюджетом можно продавить высокий результат на выборах, при отсутствии других факторов, таких как узнаваемость, репутация, привычка голосовать за одного и того же кандидата и прочее.

С некоторых пор в Томске появилась публичная политика. Запустила ее новая Дума города Томска, и сосредоточилась она в соцсетях. Появились новые и партии, и люди в местной политике. И все это благодаря выборам в городской парламент.

И небезынтересный вопрос: во сколько обошелся один мандат в гордуме партиям? Возьмем данные по финансовым отчетам партий по последним выборам с официального сайта ЦИК.



Расчет проведем простой. Сумму потраченных партией денег по официальному отчету разделим на количество полученных мандатов, как по спискам, так и мажорами.





Единая Россия 25 000 000/11=2 272 727,27

Новые люди 7 830 461/2=3 915 230,5

Яблоко 3 740 000/3=1 246 666,67

Партия роста 3 307 000/1=3 307 000

ЛДПР 2 500 000/2=1 125 000

СР 1 390 000/3=463 333,(3)

КПРФ 908 509/8=113 563,625





И получается, что самой эффективной оказалась КПРФ, чуть больше ста тысяч рублей за мандат; затем идут СР, потратившие более четырехсот шестидесяти тысяч за мандат. Всем остальным каждый мандат обошелся в суммы, превышающие один миллион рублей. Лидерами по стоимости места в городском парламенте стали Новые люди – почти четыре миллиона рублей за депутата (Александр Цин-Дэ-Шань и Максим Вдовин), и Партия Роста (Елена Ульянова) – больше трех миллионов. Единая Россия заплатила более двух миллионов рублей за каждое депутатское место. Хотя в реальности сумма каждой из партий будет больше, так как здесь не учитываются бюджеты мажоритарных кандидатов. Для примера, Чингис Акатаев как одномандатник, выдвинутый партией Единая Россия, отчитался об 1 039 000 рублей, потраченных на кампанию.



Независимые кандидаты, включая координаторов Штаба Навального в Томске Ксению Фадееву и Андрея Фатеева, обошлись бюджетами поскромнее. Самый затратный мандат оказался у Ксении Фадеевой – 202 364 рубля, ее коллега по борьбе Андрей Фатеев потратил на свою избирательную кампанию 108 787 рублей.



Далее с большим отрывом идет независимый самовыдвиженец Максим Забелин – 49 500 рублей. Далее также беспартийные Игорь Лютаев – 39 280 рублей, Евгений Лукьянчук – 14 923 рублей.



А самую экономически эффективную кампанию провел независимый Денис Ярмош, его агитационные затраты составили 7 177 рублей.



И вся эта арифметика нужна нам лишь для того, чтобы показать, что в складывающихся условиях не бюджеты решают на выборах. Или, скорее, так: чтобы бюджет решал, он должен быть гигантским. Но и это не исключает попадания во власть кандидатов, вытряхнувших мелочь из кармана.