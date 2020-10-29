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29 октября,
2020
Новости

До 100 тысяч рублей расходов на доставку еды компенсируют томским ресторанам

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Штаб по обеспечению устойчивого социально-экономического развития Томской области решил добавить заведениям общепита к компенсации расходов за услуги ЖКХ еще и компенсацию затрат на услуги сервисов заказа еды, сообщает пресс-служба обладминистрации,


Комиссия агрегатора составляет 20-30 процентов от суммы заказа. Чаще всего томские заведения общепита пользуются федеральными сервисами - «Яндекс. Еда» и Delivery Club.


За счет средств областного бюджета предприятиям общественного питания планируется возместить затраты на доставку еды за апрель-август. Заведению субсидируют не более 50 процентов расходов на такие сервисы, при этом сумма компенсации не будет превышать 100 тысяч рублей.


Одно из важных условий предоставления меры поддержки – размер комиссии агрегатора, услугами которого пользуется заведение: она не должна быть свыше 20 процентов.


По предварительным подсчетам, воспользоваться субсидией смогут более 50 субъектов малого и среднего бизнеса. На эти цели в бюджете региона планируется предусмотреть около 5 млн рублей.


«Томские заведения общепита пережили непростое время первой волны пандемии. Многие компании перешли на доставку продукции своим потребителям, и власть готова поддержать предприятия, использующие новые форматы работы», – сказал заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов.


Подать заявку на получение этой меры поддержки вскоре можно будет на Цифровой платформе развития Томской области.

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