Дно рижского порта очистят томским Аэрощупом

«Рига была выбрана нами не случайно, – объясняет директор Биологического института ТГУ Данил Воробьев. – С одной стороны, это город, который является стартовой площадкой для перспективных инноваций, поскольку именно здесь находится Реактор коммерциализации (Commercialization Reactor) – латвийская компания, работающая в области венчурного инвестирования и знающая, как растить успешные стартапы. С другой стороны, в Риге расположен крупный европейский порт, руководство которого открыто инновациям. На примере рижского порта мы планируем продемонстрировать возможности «Аэрощупа» в решении проблемы, характерной для большинства крупных портов мира, – загрязнения донных отложений нефтью и нефтепродуктами».

Биологи ТГУ с компанией PurOceans Technology проведут в порту Риги опытно-промышленные испытания томской технологии «Аэрощуп». Разработку используют для очистки донных отложений портовой зоны в Риге от нефтепродуктов, сообщает пресс-служба вуза.

Сейчас интерес к Аэрощупу проявляет несколько потенциальных клиентов, в том числе порты городов Лиепая, Мальмё, Копенгагена, несколько портов из Германии, Норвегии и Португалии.

В России Аэрощуп уже получил «знак качества». По информации ТГУ, это единственная к этому дню технология очистки донных отложений водоёмов от нефти, которая получила положительное заключение от экспертов Росприроднадзора. Технологию разрешили применять на территории страны, ее используют в совместном проекте ТГУ и ООО «Лукойл-Коми» в диагностике и восстановлении водных объектов в районах деятельности компании.

Ранее мы писали, что об изобретении томских ученых рассказал Михаил Мишустин школьникам и студентам на лекции в рамках просветительского марафона «Новое Знание».