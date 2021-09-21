Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Дно рижского порта очистят томским Аэрощупом
Новости

Дно рижского порта очистят томским Аэрощупом

ТВ2 ТВ2

Биологи ТГУ с компанией PurOceans Technology проведут в порту Риги опытно-промышленные испытания томской технологии «Аэрощуп». Разработку используют для очистки донных отложений портовой зоны в Риге от нефтепродуктов, сообщает пресс-служба вуза.

Ученые считают, что демонстрация Аэрощупа в Риге поможет ускорить продвижение технологии на мировом рынке.

«Рига была выбрана нами не случайно, – объясняет директор Биологического института ТГУ Данил Воробьев. – С одной стороны, это город, который является стартовой площадкой для перспективных инноваций, поскольку именно здесь находится Реактор коммерциализации (Commercialization Reactor) – латвийская компания, работающая в области венчурного инвестирования и знающая, как растить успешные стартапы. С другой стороны, в Риге расположен крупный европейский порт, руководство которого открыто инновациям. На примере рижского порта мы планируем продемонстрировать возможности «Аэрощупа» в решении проблемы, характерной для большинства крупных портов мира, – загрязнения донных отложений нефтью и нефтепродуктами».

Фото: 
Автор: 
-
-
-

Сейчас интерес к Аэрощупу проявляет несколько потенциальных клиентов, в том числе порты городов Лиепая, Мальмё, Копенгагена, несколько портов из Германии, Норвегии и Португалии.

В России Аэрощуп уже получил «знак качества». По информации ТГУ, это единственная к этому дню технология очистки донных отложений водоёмов от нефти, которая получила положительное заключение от экспертов Росприроднадзора. Технологию разрешили применять на территории страны, ее используют в совместном проекте ТГУ и ООО «Лукойл-Коми» в диагностике и восстановлении водных объектов в районах деятельности компании.

Ранее мы писали, что об изобретении томских ученых рассказал Михаил Мишустин школьникам и студентам на лекции в рамках просветительского марафона «Новое Знание».

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.