«Дни здоровья» и дистант: как школы Томска будут учить детей в выборы

17 и 18 сентября в муниципальных школах и учреждениях дополнительного образования Томска пройдут мероприятия в рамках «Дня здоровья», сообщает пресс-служба мэрии.

Мероприятия в рамках «Дней здоровья», как правило, проводятся в осенний период в начале учебного года и включают в себя физкультурно-оздоровительные мероприятия на открытом воздухе, организованные походы в лес или парк, эстафеты и подвижные игры.

Сейчас в учреждениях составляют графики проведения мероприятий для каждой параллели классов, предварительно согласовывают места проведения и маршруты передвижения групп детей, а также назначают педагогических работников, ответственных за жизнь и здоровье детей.

В новом учебном году «День здоровья» в муниципальных учреждениях общего и дополнительного образования состоится 17 сентября - для классов, обучающихся по 5-ти дневной учебной неделе и 18 сентября - для классов, обучающихся по 6-ти дневной учебной неделе. В пятницу школьники будут учиться дистанционно.