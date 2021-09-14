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«Дни здоровья» и дистант: как школы Томска будут учить детей в выборы

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17 и 18 сентября в муниципальных школах и учреждениях дополнительного образования Томска пройдут мероприятия в рамках «Дня здоровья», сообщает пресс-служба мэрии.

Мероприятия в рамках «Дней здоровья», как правило, проводятся в осенний период в начале учебного года и включают в себя физкультурно-оздоровительные мероприятия на открытом воздухе, организованные походы в лес или парк, эстафеты и подвижные игры.

Сейчас в учреждениях составляют графики проведения мероприятий для каждой параллели классов, предварительно согласовывают места проведения и маршруты передвижения групп детей, а также назначают педагогических работников, ответственных за жизнь и здоровье детей.

В новом учебном году «День здоровья» в муниципальных учреждениях общего и дополнительного образования состоится 17 сентября - для классов, обучающихся по 5-ти дневной учебной неделе и 18 сентября - для классов, обучающихся по 6-ти дневной учебной неделе. В пятницу школьники будут учиться дистанционно.

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