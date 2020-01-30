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Дни памяти Владимира Захарова пройдут в театре «2+Ку»

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Дни памяти Владимира Захарова, трагически ушедшего из жизни 1 февраля 2019 года, пройдут в театре «2+Ку».

«Друзья, приходите вместе с нами поговорить, вспомнить и прикоснуться к миру Создателя Театра Живых Кукол «2+Ку» Владимира Захарова», — сообщается на официальной странице театра.


Программа:


1 февраля, суббота

  • 12:00 «Единственный в мире» / документальный фильм Е. Назаровой о Мастере Владимире Захарове
  • 13:00 «Про Ежика» / В. Захаров / видео спектакля для детей и взрослых
  • 14:00 «Уроки доброты» / документальный фильм Ю. Ратомской о Мастере Владимире Захарове
  • 15:00 «Двое, трое» / В. Захаров / видео спектакля для взрослых
  • 16:00  «Единственный в мире» / документальный фильм Е. Назаровой о Мастере Владимире Захарове


2 февраля, воскресенье

  • 12:00 «Уроки доброты» / документальный фильм Ю. Ратомской о Мастере Владимире Захарове
  • 13:00 «Как найти солнце» / В. Захаров / видео спектакля для детей и взрослых
  • 14:00  «Единственный в мире» / документальный фильм Е. Назаровой о Мастере Владимире Захарове
  • 15:00 «История одной куклы» / В. Захаров / видео спектакля для взрослых
  • 16:00 «Уроки доброты» / документальный фильм Ю. Ратомской о Мастере Владимире Захарове
Дни памяти Владимира Захарова пройдут в театре «2+Ку»

Владимир Захаров родился 30 сентября 1954 года в городе Алмалык (Узбекистан). В четвертом классе совместно с сестрой создал школьный перчаточный театр кукол. Окончил Томский политехнический институт по специальности «кибернетика электрических систем», работал инженером-конструктором в НИИ технологии машиностроения в секторе роботов и занимался разработкой и внедрением роботов, автоматизацией технологических процессов.


С 1987 года работал конструктором кукол в Областном театре кукол «Скоморох» (спектакли «Было или не было» по «Мастеру и Маргарите» М. Булгакова, «Котлован» по А. Платонову, «Русалочка», «Гиубал Вахазар» и др.)


Он изобрел уникальную куклу на запястье с полной механикой оживления. В 1991 года основал свой  театр «2+Ку», где занимался абсолютно всем: создавал кукол, писал сценарии, играл, делал декорации.


В 2004 году на 400-летие подарил городу Томску современное здание театра — сундук со сказками. В этом «сундуке» хранились сказки для детей и взрослых, которые самый известный томский сказочник рассказывал публике каждый уик-энд: «Про ежика», «Маленький принц», «Перелетный заяц»...

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