Дни памяти Владимира Захарова пройдут в театре «2+Ку»

Дни памяти Владимира Захарова, трагически ушедшего из жизни 1 февраля 2019 года, пройдут в театре «2+Ку».

«Друзья, приходите вместе с нами поговорить, вспомнить и прикоснуться к миру Создателя Театра Живых Кукол «2+Ку» Владимира Захарова», — сообщается на официальной странице театра.

Владимир Захаров родился 30 сентября 1954 года в городе Алмалык (Узбекистан). В четвертом классе совместно с сестрой создал школьный перчаточный театр кукол. Окончил Томский политехнический институт по специальности «кибернетика электрических систем», работал инженером-конструктором в НИИ технологии машиностроения в секторе роботов и занимался разработкой и внедрением роботов, автоматизацией технологических процессов.





С 1987 года работал конструктором кукол в Областном театре кукол «Скоморох» (спектакли «Было или не было» по «Мастеру и Маргарите» М. Булгакова, «Котлован» по А. Платонову, «Русалочка», «Гиубал Вахазар» и др.)





Он изобрел уникальную куклу на запястье с полной механикой оживления. В 1991 года основал свой театр «2+Ку», где занимался абсолютно всем: создавал кукол, писал сценарии, играл, делал декорации.





В 2004 году на 400-летие подарил городу Томску современное здание театра — сундук со сказками. В этом «сундуке» хранились сказки для детей и взрослых, которые самый известный томский сказочник рассказывал публике каждый уик-энд: «Про ежика», «Маленький принц», «Перелетный заяц»...