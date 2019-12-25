Дмитрий Медведев поручил пресечь незаконную торговлю снюсом

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил МВД и Роспотребнадзору разобраться с торговлей жевательными смесями с никотином. Об этом он написал на своей личной странице во «ВКонтакте» .

Оборот табака в нашей стране подвержен жесткому регулированию. Есть программа по борьбе с курением. Есть запреты, кому продавать, кому не продавать, — высказался премьер. — А эти смеси, продающиеся под видом тех же конфет, по факту содержат в себе большую концентрацию никотина, чем в обычной сигарете. Их легко приобрести несовершеннолетним. Я поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете.

После заявления Медведева Роспотребнадзор сообщил о начале проверок «для незамедлительного прекращения продажи такой продукции». В ведомстве также напомнили, что торговля насваем и снюсом на территории страны запрещена, но предприниматели продают снюс под видом пищевых продуктов: карамели, жвачки, леденцов и подобных товаров.





Ранее ТВ2 сообщало, что депутат Госдумы Вера Ганзя, представляющая в том числе и Томскую область,выступила с инициативой полного запрета продажи снюсов в стране. После этого ей начали угрожать в соцсетях.





Запретить продажу жевательного табака несовершеннолетним также просили новосибирские депутаты, а мэрия Томска собиралась заключить с табачными сетями соглашение о запрете продажи снюса лицам до 18 лет.





О том, что такое снюс и почему родители считают его более опасным, чем сигареты, читайте в этой статье.



​Поддержи ТВ2! Мы пишем о том, что происходит, а не о том, что прикажут писать.