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25 декабря,
2019
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Дмитрий Медведев поручил пресечь незаконную торговлю снюсом

ТВ2
ТВ2
58 минут назад

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил МВД и Роспотребнадзору разобраться с торговлей жевательными смесями с никотином. Об этом он написал на своей личной странице во «ВКонтакте».

Дмитрий Медведев поручил пресечь незаконную торговлю снюсом
Фото: взято с личной страницы Дмитрия Медведева в Facebook

Оборот табака в нашей стране подвержен жесткому регулированию. Есть программа по борьбе с курением. Есть запреты, кому продавать, кому не продавать, — высказался премьер. — А эти смеси, продающиеся под видом тех же конфет, по факту содержат в себе большую концентрацию никотина, чем в обычной сигарете. Их легко приобрести несовершеннолетним. Я поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете.

После заявления Медведева Роспотребнадзор сообщил о начале проверок «для незамедлительного прекращения продажи такой продукции». В ведомстве также напомнили, что торговля насваем и снюсом на территории страны запрещена, но предприниматели продают снюс под видом пищевых продуктов: карамели, жвачки, леденцов и подобных товаров. 


Ранее ТВ2 сообщало, что депутат Госдумы Вера Ганзя, представляющая в том числе и Томскую область,выступила с инициативой полного запрета продажи снюсов в стране. После этого ей начали угрожать в соцсетях.

Запретить продажу жевательного табака несовершеннолетним также просили новосибирские депутаты, а мэрия Томска собиралась заключить с табачными сетями соглашение о запрете продажи снюса лицам до 18 лет. 

О том, что такое снюс и почему родители считают его более опасным, чем сигареты, читайте в этой статье.


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