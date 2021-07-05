Дмитрий Седнев занял пост и.о. ректора ТПУ

«Принимая решение о назначении нового человека во главе Томского политехнического университета, я провел широкие консультации — с бизнесом, коллективом, губернатором. И это решение не случайно. Дмитрий Андреевич — это человек Томского политеха. Университет дал ему образование и воспитал», — прокомментировал глава Миноборнауки и высшего образования Валерий Фальков.

​​ Дмитрий Седнев назначен исполняющим обязанности ректора ТПУ. На Ученом совете его представили губернатор Томской области, председатель Наблюдательного совета ТПУ Сергей Жвачкин и министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

Дмитрий Седнев – выпускник Томского политеха. В 2012 году окончил ТПУ по специальности «Безопасность и нераспространение ядерных материалов», затем учился в аспирантуре, защитил кандидатскую диссертацию.

В университете совмещал преподавательскую и научную работу в области неразрушающего контроля, ультразвуковой томографии, материаловедения, безопасности и нераспространения ядерных материалов.

Дмитрий Седнев разработал технологию контроля целостности и подлинности контейнеров с ядерными материалами и отходами по сварному шву, а также ультразвуковой дефектоскоп в новой конфигурации.

В 28 лет возглавил в ТПУ Инженерную школу неразрушающего контроля и безопасности. Это одно из самых успешных подразделений по взаимодействию с индустриальными партнерами и внедрению разработок, отмечают в вузе.