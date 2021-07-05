Дмитрий Седнев занял пост и.о. ректора ТПУ
Дмитрий Седнев назначен исполняющим обязанности ректора ТПУ. На Ученом совете его представили губернатор Томской области, председатель Наблюдательного совета ТПУ Сергей Жвачкин и министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.
«Принимая решение о назначении нового человека во главе Томского политехнического университета, я провел широкие консультации — с бизнесом, коллективом, губернатором. И это решение не случайно. Дмитрий Андреевич — это человек Томского политеха. Университет дал ему образование и воспитал», — прокомментировал глава Миноборнауки и высшего образования Валерий Фальков.
Дмитрий Седнев – выпускник Томского политеха. В 2012 году окончил ТПУ по специальности «Безопасность и нераспространение ядерных материалов», затем учился в аспирантуре, защитил кандидатскую диссертацию.
В университете совмещал преподавательскую и научную работу в области неразрушающего контроля, ультразвуковой томографии, материаловедения, безопасности и нераспространения ядерных материалов.
Дмитрий Седнев разработал технологию контроля целостности и подлинности контейнеров с ядерными материалами и отходами по сварному шву, а также ультразвуковой дефектоскоп в новой конфигурации.
В 28 лет возглавил в ТПУ Инженерную школу неразрушающего контроля и безопасности. Это одно из самых успешных подразделений по взаимодействию с индустриальными партнерами и внедрению разработок, отмечают в вузе.
«Я горжусь, что много лет вхожу в команду ТПУ. Знаю, насколько мы сильные, когда действуем вместе, — подчеркнул Седнев. — Прямо сейчас есть несколько серьезных задач, которые требуют усилий от всего университета. Это приемная кампания, участие в новой министерской программе «Приоритет 2030» и защита здоровья студентов и сотрудников перед началом учебного года в условиях пандемии. При этом мы не можем упускать инициативу в стратегических не только для вуза, но и для региона, и для всей страны направлениях. Это деятельность в рамках Консорциума водородных технологий, где ТПУ является лидером, работа в альянсе «Большой университет», проекты в сфере технологий поиска и добычи трудноизвлекаемых углеводородов, атомной энергетики. Социальные задачи, которые мы вместе с коллегами решаем в области ядерной медицины. Со дня основания Томский политех был проводником передовых образовательных моделей для подготовки инженеров, развивающих новые индустрии. Сейчас эта миссия обретает особую важность. Она абсолютно выполнима для ТПУ, где есть прочные традиции, заложенные предшественниками, видение будущего и уникальные люди – ученые, преподаватели, специалисты».
Ранее пост и.о. ректора ТПУ занимал Андрей Яковлев. Он ушел с поста ректора Политеха из-за переезда в другой регион.