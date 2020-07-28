Для работающих пенсионеров от 65 лет продлили больничные по карантину

Работающие жители Томской области возрастом от 65 лет и старше могут уйти на больничный по карантину в связи с пандемией коронавируса с 27 июля по 9 августа, сообщает областной Фонд социального страхования.

Ранее такие листки нетрудоспособности оформлялись на периоды с 6 по 19 апреля, с 20 по 30 апреля, с 12 по 29 мая, с 1 по 11 июня, с 15 по 28 июня, с 29 июня по 12 июля, с 13 по 26 июля. Региональные власти решили продлить ограничительные меры в регионе, а вместе с ними и срок действия таких больничных. Порядок оформления остался прежним.





«Как и ранее, больничный лист могут получить все работающие в возрасте 65 лет и старше за исключением тех, кто переведен на дистанционный режим работы, находится в ежегодном оплачиваемом отпуске, на больничном по другому основанию (заболевание, травма)», — уточняют в Фонде.





Для оформления листка не нужно посещать поликлинику или вызывать врача на дом. Нужно сообщить работодателю по телефону или почте о намерении получить больничный по такому основанию. При этом не нужно предоставлять какие-либо дополнительные сведения, справки. Работодатель отправляет в Фонд социального страхования сведения в электронном виде. Больничный оформляется также в виде электронного листа.





«Период оплаты пособия указывается работодателем по каждому сотруднику индивидуально, в соответствии с табелем учета рабочего времени. Больничные по карантину оплачиваются за счет средств ФСС, региональное отделение Фонда выплачивает пособие по временной нетрудоспособности единовременно и в полном объеме в течение 7 календарных дней со дня формирования электронного больничного. Расчет пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином проходит по общим правилам», — говорится в сообщении.





ПОДДЕРЖИ ТВ2!