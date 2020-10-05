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05 октября,
2020
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Для работающих пенсионеров от 65 лет до ноября продлили больничные

ТВ2
ТВ2
58 минут назад

Работающие пенсионеры старше 65 лет смогут уйти на больничные по карантину с 5 по 18 октября и с 19 октября по 1 ноября, сообщает региональная ФСС.

Для работающих пенсионеров от 65 лет до ноября продлили больничные

«Работающие граждане в возрасте 65 лет и старше могут уйти на больничный по карантину новой коронавирусной инфекции на периоды с 5 по 18 октября и с 19 октября по 1 ноября», — говорится в сообщении соцстраха.


Отмечается, что для оформления больничного данные в ФСС должен предоставить работодатель. При этом документ оформляется, если сотрудник официально не переведен на дистанционную форму работы, не в отпуске или больничном по другому основанию. Подробнее об условиях оформления больничного листа можно узнать  по телефонам горячей линии ФСС:  8 (382-2) 60-84-70. Они работают с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в пятницу с 8 до 16. Либо телефону круглосуточной всероссийской линии: 8-800-302-75-49.


Отметим, ранее губернатор продлил режим самоизоляции для жителей Томской области старше 65 лет до 1 ноября. 

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