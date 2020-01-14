Для получения субсидии от томички требовали справки о доходе бывших жен ее супруга

Летом к томскому омбудсмену Елене Карташовой за помощью обратилась томичка — собственник жилого помещения. Она рассказала, что в начале июля 2019 года городским центром социальной поддержки населения ей было отказано в предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Об этом сообщается на сайте омбудсмена.

Причиной отказа стало то, что она не предоставила документы о доходе матерей двух несовершеннолетних детей ее супруга, которые родились в прежних браках и проживают по другому адресу. По мнению специалистов центра, женщина предоставила неполные сведения о доходах членов семьи.





Не согласившись с отказом, томичка была вынуждена обратиться в суд с заявлением о признании отказа в назначении субсидии незаконным. Бесплатную юридическую помощь ей оказали в областном государственном юридическом бюро и сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека.





В итоге Советский районный суд удовлетворил иск томички. ОГКУ «Центр социальной поддержки населения по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» обязали предоставить собственнику жилого помещения субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Суд решил, что справки о доходах прежних жен при решении вопроса о назначении субсидии за оплату ЖКУ по месту проживания новой семьи мужчины не нужны. Последующую апелляцию областного департамента социальной защиты населения и ОГКУ «Центр социальной поддержки населения по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» оставили без удовлетворения.





В настоящее время Еленой Карташовой в адрес органов исполнительной власти Томской области подготовлено письмо с предложением о корректировке правоприменительной практики по подобным делам.