Для Навального готовы отправить медицинский самолет из Германии
Фонд Cinema for peace готов отправить в Омск из Германии медицинский самолет для Алексея Навального. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на AFP. Сейчас политик по-прежнему находится в коме, его состояние остается стабильно тяжелым.
UPD 12:25: Главврач омской больницы, где лежит Навальный, заявил, что тот нетранспортабелен. Об этом пишет пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.
«Вчера Песков обещал оказать помощь в лечении Навального и транспортировке его в другую клинику. Сегодня врачи отказываются давать разрешение на перевозку При этом до нынешнего момента врачи говорили, что готовы санкционировать транспортировку. Именно поэтому мы в кратчайшие сроки ее организовали. Теперь, в последний момент, врачи не дают разрешение. Это решение, конечно, принимали не они, а Кремль», — заявила Ярмыш.
«Мы находимся на связи с властями и надеемся, что все разрешения на транспортировку и медицинское заключение для пациента в коме будут предоставлены сегодня вечером», — сказал агентству основатель фонд Cinema for Peace Яка Бизилж.
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель заявили, что их страны готовы оказать лечение и помощь политику Алексею Навальному. Об этом они рассказали на совместной пресс-конференции, сообщает Meduza. Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что Кремль готов помочь ему с лечением и отправкой за границу, если будет соответствующее обращение.
В фонде Cinema for peace добавили, что Навального готова принять немецкая клиника «Шарите». В 2018 году фонд Cinema for peace помогал доставить в эту клинику издателя «Медиазоны» и участника группы Pussy Riot Петра Верзилова. Тогда немецкие врачи пришли к выводу, что Верзилов, вероятнее всего, был отравлен, но СК отказался возбуждать уголовное дело об отравлении.
Утром 20 августа, Алексея Навального экстренно госпитализировали из самолета Томск-Москва с отравлением. Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш считает, что его могли отравить.
Томский Роспотребнадзор по сообщениям СМИ начал проверку в аэропорту города, сообщает ТАСС. Как пишет телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти», проверку также ведет томская транспортная полиция. Life Shot со ссылкой на источник пишет, что Навальному диагностировали острое отравление неустановленным психодиcлептиком.
Baza пишет, что политик в коме второй степени. «Врачи предполагают, что Алексея Навального могли отравить оксибутиратом натрия — это сильный психодислептик. Это вещество не имеет цвета и запаха, поэтому его легко могли добавить в чай — часто насильники выбирают оксибутират натрия, чтобы «выключить» своих жертв. Правда, в то же время препарат имеет соленый вкус, поэтому Алексей мог его почувствовать», – сообщает телеграм-канал.
Известно, что в Томске Томске Алексей Навальный занимался съемками фильма-расследования. Тему расследования до момента публикации фильма держат в секрете. Перед посадкой в самолет политик пил чай в "Венской кофейне" в аэропорту Томска. Руководство кофейни заявляет, что сейчас идет внутренняя проверка: изучаются записи с камер видеонаблюдения и выясняются все обстоятельства произошедшего.
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