Для Навального готовы отправить медицинский самолет из Германии

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Фонд Cinema for peace готов отправить в Омск из Германии медицинский самолет для Алексея Навального. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на AFP. Сейчас политик по-прежнему находится в коме, его состояние остается стабильно тяжелым.

UPD 12:25: Главврач омской больницы, где лежит Навальный, заявил, что тот нетранспортабелен. Об этом пишет пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.



«Вчера Песков обещал оказать помощь в лечении Навального и транспортировке его в другую клинику. Сегодня врачи отказываются давать разрешение на перевозку При этом до нынешнего момента врачи говорили, что готовы санкционировать транспортировку. Именно поэтому мы в кратчайшие сроки ее организовали. Теперь, в последний момент, врачи не дают разрешение. Это решение, конечно, принимали не они, а Кремль», — заявила Ярмыш.



«Мы находимся на связи с властями и надеемся, что все разрешения на транспортировку и медицинское заключение для пациента в коме будут предоставлены сегодня вечером», — сказал агентству основатель фонд Cinema for Peace Яка Бизилж.

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель заявили, что их страны готовы оказать лечение и помощь политику Алексею Навальному. Об этом они рассказали на совместной пресс-конференции, сообщает Meduza. Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что Кремль готов помочь ему с лечением и отправкой за границу, если будет соответствующее обращение.