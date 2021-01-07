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07 января,
2021
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Для любителей красивого вокала: героиня историй ТВ2 Анастасия Суярова завела влог

ТВ2
ТВ2
41 минута назад

Слабовидящая томичка Анастасия Суярова (с недавнего времени — Кузнецова), которая несколько раз становилась героиней материалов ТВ2, завела влог на ютьюбе. Настя, сертифицированный детский массажист, несколько лет боролась за возможность обрести собственное жилье в Томске. В своем видео-блоге она обещает делиться с подписчиками рецептами, советами по детскому массажу и вокальным творчеством. За месяц на канал Анастасии «Наша дружная семья» подписались 23 человека, и вопросов на тему массажа ей еще не поступало. Зато песни в исполнении Насти отклик у слушателей вызывают живой. 

Несколько лет назад девушка поступала в томский музыкальный колледж, но смогла проучиться в нем только год — со второго курса начался предмет «фортепиано», где надо было бегло читать с листа, что из-за зрения (у Насти первая группа инвалидности) было нереально. И Анастасия решила выучиться в Томске на детского массажиста. Но петь, хотя бы ради удовольствия — своего и окружающих — не прекращает. Чему мы очень рады. 

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