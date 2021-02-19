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19 февраля,
2021
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Для лечения больных ковидом в Томской области оставили 1400 коек

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Для лечения пациентов с диагнозом COVID-19 в Томской области осталось 1 465 инфекционных коек, из них на сегодняшний день свободны 467. 1345 коронавирусных коек в Томской области возвращены для лечения профильных заболеваний.

Для лечения больных ковидом в Томской области оставили 1400 коек

«По поручению губернатора вернувшиеся для оказания плановой помощи больничные места остаются в резервном фонде. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, у нас накоплен запас лекарств, средств индивидуальной защиты, а главное – опыт развертывания стационаров в кратчайшие сроки», – прокомментировал решение главы региона начальник департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев.


Плановую медицинскую помощь сегодня уже оказывают МСЧ «Строитель» и больница №2 Томска, работавшие ранее с СOVID-19. В больнице №3 в полном объеме возобновлена плановая и экстренная неотложная медицинская помощь ЛОР–отделения, а также физиотерапевтическое отделение для стационарных пациентов. В родильном доме №4 принимаются на госпитализацию пациентки по профилю «гинекология», в ближайшее время медучреждение полностью возобновит оказание помощи по основному профилю.


Сегодня в регионе помощь больным с COVID-19 и пневмонией продолжают оказывать в респираторных госпиталях Томска на базе МСЧ №2, областной клинической больницы, больницы скорой медицинской помощи, больницы №3, госпиталя многопрофильного медицинского центра «Park Health» (микрорайон Северный парк в Томском районе) и Томской районной больницы. Заболевшие в районах области, нуждающиеся в стационарной помощи, проходят лечение в инфекционных отделениях районных больниц. Пациенты, входящие в группу риска по возрасту или сопутствующим заболеваниям, госпитализируются санитарной авиацией в Томск.

Общее число заболевших в регионе с начала пандемии составило 29 744 человек. В этой статистике не учитываются данные по Северску, где заболели больше 7 тысяч человек.


Общее число выздоровевших с начала пандемии – 27 607 человек. Скончались, по официальным данным, 299 человек.

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