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Длинная очередь на паром образовалась в Колпашеве

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7 ноября в Колпашеве образовалась очередь на паром из желающих переправиться на левый берег, сообщает «Телевидение Колпашева». Сейчас на реке работает один паром «Томской судоходной компании».

3 ноября движение паромов компании «Сапфир» по маршруту «Колпашево-левый берег» было приостановлено. Администрация Колпашевского района попросила учитывать сложившиеся обстоятельства при планировании поездок либо воздержаться от поездок между левым и правым берегом до стабилизации обстановки на реке Обь.

Добавим, перебои на паромной переправе в Колпашеве носят сезонный характер. С наступлением холодов движение паромов осложняют погодные и гидрологические условия, обильное прохождение ледяных полей.

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