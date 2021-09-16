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Для водителей ужесточили наказание за шторки и каркасные сетки в авто

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Российские водители пожаловались на штрафы за шторки и каркасные сетки на передних стеклах автомобилей. Раньше сотрудники ГИБДД ограничивались предупреждением. Теперь же нарушителям надо заплатить 500 рублей, а потом снять шторки в течение 10 дней, пишет Autonews.

Издание ссылается на техрегламент Таможенного союза и ПДД, в котором указано, что посторонние предметы не должны ограничивать обзор водителя. То есть сетки и шторки приравняли к тонировочной пленке, которая на передних боковых стеклах запрещена.

В ГИБДД подчеркивают, что инспектор имеет право изъять неправильно установленные шторки прямо на месте. Если же такую манипуляцию проделать невозможно, водитель должен в указанный срок сам устранить нарушение, в противном случае по истечении 10-дневного срока регистрация автомобиля будет остановлена, так как нарушение приравняют к внесению изменений в конструкцию транспортного средства. Последнее подразумевает получение в испытательной лаборатории специального сертификата на безопасность и особую отметку в документах.

Если таких бумаг у водителя нет, то его могут оштрафовать на 500-800 рублей, а при повторной проверке и обнаружении того же нарушения штраф составит уже 5 тысяч рублей или лишение прав сроком до трех месяцев. При этом автомобиль снимут с регистрации, что повлечет объявление его номерных знаков в розыск.

«В случае остановки номера будут скручены и изъято СТС. Вернуть бывший номерной знак, даже если он модный и красивый, уже никак не получится. Машину придется ставить на учет с новым госномером», — пояснили в ГИБДД.


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