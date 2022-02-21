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Для переехавших на работу в Сибирь хотят запустить льготную ипотеку

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Курирующая Сибирский федеральный округ вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минтруду, Минфину и госкомпании «Дом.РФ» разработать программу льготной ипотеки. Льготы будут распространяться на ученых, молодых специалистов и людей, переехавших в Сибирь работать. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственные источники в органах власти.

Как пишут «Известия», подготовка такой программы связана со стратегией развития СФО и подготовкой новых инвестиционных проектов. По данным представительницы Виктории Абрамченко Марты Галичевой, инвестпроекты потребуют привлечения в округ примерно 500 тысяч граждан, что создаст дополнительный спрос на жилье.

Аналогичная программа с 2019 года действует в Дальневосточном федеральном округе, где пониженная ставка по ипотеке составляет 2%. В ДФО после введения льготной ипотеки численность населения вернулась на прежний уровень: в 2000-2019 годах она падала с восьми до шести миллионов людей.

В Сибири численность населения в 2000-2019 годах упала с 20 до 17 миллионов людей, программа льготной ипотеки может как привлечь в округ новых жителей, так и удержать нынешних. По мнению эксперта ОНФ Павла Склянчука, для СФО пониженная ставка по ипотеке может составить 5-6%, что позволит сделать жилье в регионе более доступным и при этом не спровоцировать конкуренцию за человеческие ресурсы между Сибирью и Дальним востоком.

Сейчас возможность введения в Сибири льготной ипотеки изучается и прорабатывается, главной целью проекта является реализация экономического потенциала регионов и повышения качества жизни людей. По информации «Известий», подготовить ее планируется до 28 февраля.

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