Дизайнеров в ТГУ будут учить по стандартам британской школы

Институт искусств и культуры Томского государственного университета заключил соглашение с частным Университетом креативных индустрий Universal University. В конце прошлого года ИИК запустил программу для обучения преподавателей и студентов — университет пытается приблизиться к международным стандартам дизайнерского образования вместе с преподавателями и экспертами Universal University.





«Сейчас реализуем программу по переподготовке специалистов на тему актуального образования. Работаем с преподавателями в первую очередь, потому что именно они будут видоизменять ландшафт образования. Если честно, раньше было ощущение, что государственные университеты занимают одну позицию, мы занимаем альтернативную позицию, и наши программы реализованы для того, чтобы научить тому, что недодает государственный вуз», — рассказала на пресс-конференции директор университета креативных индустрий Universal University Екатерина Черкес-Заде.





По словам Екатерины, ТГУ оказался самым смелым среди российских университетов, вступивших в редизайн образовательных программ и воспользовавшихся экспертизой Universal University. Британский подход отличается от стандартных подходов к образованию. Так сначала в ТГУ стали учить не дизайну, а проектной деятельности. Директор университета считает, что студенту важно научиться умению исследовать, защищать свой проект, также системно учиться и видоизменяться в зависимости от задач, которые стоят перед индустрией, оставаться все время актуальным.





«В мире объявлен год творческих индустрий. В России этот процесс протекает медленнее, чем в Европе. Творческие индустрии сейчас – важный сектор экономики. Это не только искусство в привычном формате развлечения и просвещения, это экономический механизм. Но на уровне сибирского макрорегиона, на уровне Томска, на уровне международных региональных связей такой анклав представляется довольно сложным. Это творческие кластеры, это образовательные программы, которые мы готовы вместе реализовывать, это крупные мероприятия, фестивали, выставки, которые дают шанс молодому креативному сибирскому классу, производят интересный продукт. Но нужна образовательная основа, которой не хватает и в сторону которой мы готовы двигаться», — говорит директор Института искусств и культуры ТГУ Дмитрий Галкин.