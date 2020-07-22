Дизайн-код разработают в Томске

В Томске разработают дизайн-код. Администрации города в течение месяца должна определить, на какие элементы городской среды дизайн-код будет влиять и какая ответственность будет предусмотрена за его нарушение, сообщается на сайте Думы Томска.





«Мы хотим услышать, что новый свод правил будет регулировать в Томске. Считаем, что это важнейший и ключевой момент. Будет ли он распространяться на цветовые решения городских фасадов и крыш или мы говорим только об адресных табличках домов и видах остановочных комплексов. Какие правила должен отразить этот документ и какая ответственность возможна за несоблюдение этих правил. Какие вещи будут нести четкое регулирование, какие будут носить рекомендательный характер. Все это необходимо заранее продумать и предусмотреть, чтобы приступить к разработке проекта дизайн-кода», — прокомментировал спикер Сергей Панов.

