Дизайн-код разработают в Томске
В Томске разработают дизайн-код. Администрации города в течение месяца должна определить, на какие элементы городской среды дизайн-код будет влиять и какая ответственность будет предусмотрена за его нарушение, сообщается на сайте Думы Томска.
«Мы хотим услышать, что новый свод правил будет регулировать в Томске. Считаем, что это важнейший и ключевой момент. Будет ли он распространяться на цветовые решения городских фасадов и крыш или мы говорим только об адресных табличках домов и видах остановочных комплексов. Какие правила должен отразить этот документ и какая ответственность возможна за несоблюдение этих правил. Какие вещи будут нести четкое регулирование, какие будут носить рекомендательный характер. Все это необходимо заранее продумать и предусмотреть, чтобы приступить к разработке проекта дизайн-кода», — прокомментировал спикер Сергей Панов.
По мнению депутатов, в первую очередь, нововведения должны помочь навести в городе «визуальный порядок» и исключить хаотичное расположение настенных вывесок и наружной рекламы.
О необходимости разработать дизайн-код города говорили давно. Так, в октябре 2018 года об этом высказывался замгубернатора по строительству Евгений Паршуто. Он отмечал, что планируется совместно с дизайнерами Томской области разработать единый стандарт размещения рекламы и вывесок на улицах города и принять областной закон, предусматривающий ответственность за нарушение данных нормативов.
В настоящее время дизайн-код уже разработан в ряде городов. Это не только Москва и Санкт-Петербург, но и Саратов, Ижевск, Краснодар, Белгород, Казань.
Дизайн-код — это проиллюстрированный набор правил проектирования, требований и рекомендаций по вопросам физического развития местности. Графические и письменные компоненты дизайн-кода подробно и точно строят дизайнерское видение генерального плана при проектировании и разработке объекта.
В декабре 2019 года мэрия Томска отмечала, что не видит необходимости в разработке дизайн-кода города.
«По мнению мэрии, на сегодняшний день дизайн-код для города Томска как исторического поселения федерального значения будет лучше разрабатывать на локальные территории, по историческим его частям. Это потребует достаточно значительных финансовых затрат, от миллиона и выше», — говорил начальник департамента архитектуры города Томска Алексей Макаров.
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