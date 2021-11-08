Дизайн-код Томска примут не раньше февраля 2022 года

Администрация Томска рассчитывает принять дизайн-код Томска в феврале 2022 года. Сейчас мэрия дорабатывает проект дизайн-кода с учетом поступивших предложений.
«Поступили очень серьезные и интересные предложения, в частности, от Центра развития городской среды, других участников слушаний. Мы сейчас их анализируем, прорабатываем. После внесенных изменений, возможно, мы выставим дополненный проект дизайн-кода на повторные общественные обсуждения, по завершению которых документ будет вынесен на собрание городской Думы, — сказал Заместитель мэра по архитектуре и строительству Алексей Макаров.
В частности, речь идет об использовании в рекламных конструкциях фирменных знаков, применении панель-кронштейнов на зданиях в исторической части города, вариативности различных цветовых решений на разных улицах.
Мэрия надеется принять окончательный проект дизайн-кода в феврале 2022 года. После этого предпринимателям дадут пять лет, чтобы они привели вывески к соответствующему виду.
«Было предложение — субсидировать как-то предпринимателей на то, чтобы они смогли плавно перейти к новому дизайн-коду. К сожалению, бюджет города Томска пока не предусматривает таких субсидий, но мы надеемся, что в течение пяти лет наше предпринимательское сообщество сможет выделить какие-то деньги, чтобы это все поменять», — отметил Алексей Макаров.
Напомним, что о необходимости разработать дизайн-код города говорят с 2018 года. Проект дизайн-кода был представлен в 2020 году. Разработчики дизайн-кода предложили свод правил размещения конструкций — рекламы, подсветки, адресных табличек на фасадах зданий.
При этом, сам дизайн-код состоит из двух частей — требования к объектам исторической застройки — к ней относятся 144 улицы и переулка Томска — и остальная часть города.
«В исторической части у нас будут более жесткие требования предусмотрены к размещению рекламных конструкций: к их видам и типам. Кроме того, дизайн-кодом предлагается установить отдельные требования к конкретным зданиям, то есть разбить их по морфотипам: для деревянной застройки, для нежилой, для жилых зданий, для многоквартирных домов, торговых центров», — сообщил и.о. начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска Сергей Чиков.
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