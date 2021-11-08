Дизайн-код Томска примут не раньше февраля 2022 года

Администрация Томска рассчитывает принять дизайн-код Томска в феврале 2022 года. Сейчас мэрия дорабатывает проект дизайн-кода с учетом поступивших предложений.

«Поступили очень серьезные и интересные предложения, в частности, от Центра развития городской среды, других участников слушаний. Мы сейчас их анализируем, прорабатываем. После внесенных изменений, возможно, мы выставим дополненный проект дизайн-кода на повторные общественные обсуждения, по завершению которых документ будет вынесен на собрание городской Думы, — сказал Заместитель мэра по архитектуре и строительству Алексей Макаров.

В частности, речь идет об использовании в рекламных конструкциях фирменных знаков, применении панель-кронштейнов на зданиях в исторической части города, вариативности различных цветовых решений на разных улицах.

Мэрия надеется принять окончательный проект дизайн-кода в феврале 2022 года. После этого предпринимателям дадут пять лет, чтобы они привели вывески к соответствующему виду.

«Было предложение — субсидировать как-то предпринимателей на то, чтобы они смогли плавно перейти к новому дизайн-коду. К сожалению, бюджет города Томска пока не предусматривает таких субсидий, но мы надеемся, что в течение пяти лет наше предпринимательское сообщество сможет выделить какие-то деньги, чтобы это все поменять», — отметил Алексей Макаров.