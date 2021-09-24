«Дизайн-код должен быть пристойным»: Архитектор Александра Белевцова победила в женском Science Slam в Томске

Победительницей первого женского Science Slam в Томске в рамках проекта «Место женщины - в науке» стала архитектор Центра развития городской среды Томской области Александра Белевцова. Победу Александре принес рассказ о том, как правильно разрабатывать и применять дизайн-код города. Начав с того, что первой задумалась о том, что вывески должны выглядеть «пристойно» императрица Екатерина II, Александра пришла к выводу, что определять, что «пристойно», а что нет должно городское сообщество. По мнению архитектора, чем больше заинтересованных людей примет участие в обсуждении того, каким они хотят видеть свой город, тем лучше для самого города.

И, о чудо, буквально за день до женского Science Slam в Томске и.о. мэра Томска Михаил Ратнер, подписал постановление о вынесении проекта дизайн-кода Томска на общественные обсуждения. «Общественные обсуждения пройдут с 23 сентября по 25 октября. Экспозиция проекта дизайн-кода с графической иллюстрацией примеров допустимого или недопустимого размещения наружной рекламы и вывесок будет открыта с 1 октября. Материалы будут размещены на официальном сайте администрации города», — сообщила мэрия.

Всего в первом женском Science Slam в Томске было шесть участниц. Анастасия Кайда рассказала о своей разработке решений для больших данных, о специальном протоколе передачи данных для базы знаний научного эксперимента ATLAS в CERN. Она провела аналогию с регулировщиком движения, которому необходимо предотвратить хаос на дорогах. Для того, чтобы не потеряться в больших данных, оказывается тоже нужны свои регулировщики. Во многих научных экспериментах, где используется Big Data важно знать, как правильно обрабатывать и хранить данные.

Геоэколг Екатерина Короткова рассказала об изменении природных ландшафтов Западной Сибири в последние десятилетия вследствие наблюдающегося глобального потепления. Ее исследование посвящено влиянию климатических изменений на растительность различных территорий Западной Сибири. В конце своего доклада Екатерина обратила внимание на то, что при таянии вечной мерзлоты в Сибири появляются новые водные пространства, за счет чего снижается площадь лесов, зато увеличивается популяция комаров.

Варвара Овсянникова — сотрудница Института химии нефти СО РАН доступно рассказала о методах восстановления загрязненных нефтью территорий с помощью различных микроорганизмов, а также способах повышения нефтеотдачи пластов.

Кардиолог Александра Гомбожапова посвятила свое выступление макрофагам, которые влияют на сердечную мышцу у людей после инфаркта миокарда и дала советы, как собственно избежать проблем с сердцем. Это — есть 800 граммов овощей и фруктов в день, проходить 10 000 шагов, спать восемь часов в сутки, посещать психолога и любить друг друга.

Александра Преснякова рассказала о феномене любительского регионального кино и своих собственных кинопроектах.

Посмотреть выступления всех участниц Science Slam в Томске можно по ссылке ниже.