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31 марта,
2020
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Дистанция в 1,5 метра: режим «самоизоляции» ввели в Новосибирской области

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ввел режим самоизоляции в регионе, передает НГС. 

Дистанция в 1,5 метра: режим «самоизоляции» ввели в Новосибирской области

На внеочередном заседании правительства губернатор Андрей Травников вслед за Москвой и другими регионами принял ограничительные меры из-за распространения COVID-19. 

С вечера 31 марта жителям региона можно будет выходить из дома только в исключительных случаях, соблюдая при этом дистанцию в 1,5 метра. Выгуливать домашних животных можно не дальше 100 метров от места проживания, выносить мусор — в баки рядом с домом. В службе 112 сообщают, что ближайшие продуктовые магазины и аптеки посещать разрешается. 


Эти меры не распространяются на тех, кому деятельность не запрещена, например, на тех, кто оказывает транспортные услуги, медицинскую помощь, представителям правоохранительных органов, органов по защите прав потребителей и других, чья деятельность направлена на защиту жизни и здоровья. А также на руководителей и сотрудников государственных органов власти, органов местного самоуправления, деятельность которых не приостановлена.


Меры об ограничении доступа людей на территорию Новосибирской области вступают в силу с восьми вечера 31 марта.


Режим самоизоляции установили в 23 регионах, включая Москву и Санкт-Петербург. В России зафиксировано 1836 случаев заражения. Девять человек умерли, 66 выздоровели. 


Спецпроект ТВ2, посвященный коронавирусу, смотрите здесь


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