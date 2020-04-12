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12 апреля,
2020
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Дистанция 1,5 метра: как в магазинах и аптеках Томска соблюдают санитарные нормы

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Семь магазинов в Томске не соблюдают дезинфекционный режим, сообщает мэрия.  За две недели сотрудники районных администраций проверили более тысячи магазинов и аптек.

Дистанция 1,5 метра: как в магазинах и аптеках Томска соблюдают санитарные нормы
Фото: ТВ2

«Специалисты проводят разъяснительную работу с персоналом, который ежедневно работает с большим количеством посетителей и имеет повышенный риск стать переносчиком инфекции, если не будет соблюдать меры индивидуальной защиты», — сообщили в пресс-службе. 


Работникам магазинов напоминают о необходимости носить маски, перчатки и использовать дезинфицирующие средства. 


В Ленинском районе проверили 19 магазинов и предприятий услуг. В двух магазинах продавцы обслуживали население без масок и перчаток. В Октябрьском районе обследовали 32 магазина и временных торговых объекта, а также 4 аптеки. Нарушения нашли в двух торговых точках. В Кировском районе в трех магазинах из 46 проверенных также обнаружили нарушения. В  Советском районе обследовали 59 торговых отделов, нарушения не выявили ни в одном. 


В соответствии с распоряжением администрации Томской области с 31 марта по 15 апреля в регионе действует режим полной самоизоляции. Жители региона имеют право покинуть место жительства для получения медицинской помощи, посещения ближайших к дому магазинов и аптек, выгула домашних животных, выноса мусора и  для работы. 


Добавим, что в Томской области нарушителей режима начали штрафовать. Максимальная сумма штрафа составляет 30 тысяч рублей. Поэтому томичи должны быть готовы объяснить сотрудникам правопорядка цель и обоснование своего нахождения на улице или передвижения на автомобиле, а также иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, служебное удостоверение).


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