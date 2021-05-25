Дистанционные курсы по подготовке риелторов появились в ТГУ

Слушателям курсов обещают рассказать о профстандарте, ценообразовании и анализе рынка недвижимости, основах маркетинга и законодательства в сфере недвижимости, психологии продаж и т.д.

Образование риелтора до недавнего времени не было обязательным в нашей стране. В эту профессию шли по факту все, кто хочет, а не те, кто может, кто ознакомился с аспектами работы, – цитирует пресс-служба ТГУ руководителя программы Дмитрия Хлопцова. – У вас же есть возможность получить соответствующее образование и документ о прохождении программы. Это позволит вам заявить о себе как о грамотных специалистах, которые выгодно отличаются. Именно такие специалисты должны действовать на рынке.

По окончании курсов слушателе ждет двухчасовой экзамен в режиме онлайн. Все, кто сдаст экзамен на «отлично», получат свидетельства о квалификации, сведения о которых занесут в государственный реестр. Свидетельства будут выдавать в дополнение к удостоверению о повышении квалификации в Томском госуниверситете.





Стать слушателями курсов могут граждане старше 50 лет, ищущие работу и обратившиеся в службу занятостью, женщины в декретном отпуске и безработные матери детей-школьников. Оставить заявку на переобучение в рамках проекта «Содействие занятости» можно на этом сайте. консультанты перезвонят вам и после профориентационной беседы запишут на выбранную программу.





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