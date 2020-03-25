Дистанционное обучение в вузах Томска продлено до 30 апреля

Сегодня на Совете ректоров вузов Томской области было принято решение продлить обучение в дистанционном формате до 30 апреля включительно.

«Коллегиально обсудив текущую эпидемиологическую ситуацию, которая развивается в штатном режиме в регионе, мы решили тем не менее, что пока нет оснований для того, чтобы отменять существующие меры. Эта профилактика сегодня способствует нераспространению инфекции. Ректоры (вузов Томска), обсудив эту историю, приняли решение о продлении режима дистанционного обучения по 30 апреля», — рассказал ректор ТГУ Эдуард Галажинский.





Напомним, 16 марта в связи с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков рекомендовал организовать обучение студентов дистанционно, а 17 марта все томские университеты — ТГУ, ТПУ, ТУСУР, ТГПУ, ТГАСУ, СибГМУ — перевели студентов на дистанционное обучение.





Кроме того, из-за ситуации с пандемией коронавируса начало приемной кампании в 2020 году могут перенести на более поздний срок. Этот вопрос сейчас обсуждается в правительстве. Томские вузы рассматривают возможность проведения вступительных экзаменов онлайн.