Диспетчеров вокзала «Новосибирск-Главный» осудят за получение взяток за подвоз поездов к киоскам

Новосибирский Следственный комитет на транспорте обвинил маневровых диспетчеров железнодорожного вокзала «Новосибирск-Главный» в мошенничестве. По версии следствия, они получали взятки за то, что подвозили вагоны пассажирских поездов к платформам с продуктовыми киосками.

Обвинение по уголовному делу по статье «мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере» предъявили пяти диспетчерам станции «Новосибирск-Главный».





«По данным следствия, обвиняемые обратились с предложением к продавцам киосков, расположенных на платформах „Новосибирска-Главного“, регулярно передавать им деньги за поставку пассажирских поездов дальнего следования на железнодорожные пути, на которых расположены их киоски, что позволит им повысить товарооборот. При этом обвиняемые сообщили потерпевшим, заведомо ложные сведения о том, что якобы решения о поставке пассажирских поездов дальнего следования на указанные пути, принимаются маневровыми диспетчерами, скрыв от них, что прием поездов осуществляется в соответствии с нормативными документами станции и от их решения это не зависит», — говорится в сообщении ведомства.





В СК уточнили, что с августа 2016 года по февраль 2020-го диспетчеры получили от продавцом больше 1 млн рублей. К этому моменту двое обвиняемых уже признали вину, еще двое признают частично, один отрицает. Следователи передали дело в Железнодорожный районный суд Новосибирска.

