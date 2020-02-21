Диспетчера станции «Новосибирск-Главный» задержали по подозрению во взятках на 3 млн рублей

Следствие считает, что с 2014 по 2020 год подозреваемый брал взятки от предпринимателей за подачу пассажирских поездов на те платформы, где стояли их магазины. Предполагается, что он действовал в сговоре с другими диспетчерами станции.

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20 февраля в телеграм-канале «Силовики» появилось видео задержания неизвестного человека. Голос за кадром говорит, что мужчина, сидящий в машине, только что получил взятку, и дает команду «Пусть работают». В телеграм-канале пишут, что задерживают маневренного диспетчера станции «Новосибирск-Главный».