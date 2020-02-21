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21 февраля,
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Диспетчера станции «Новосибирск-Главный» задержали по подозрению во взятках на 3 млн рублей

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Уголовное дело возбуждено в отношении маневренного диспетчера станции «Новосибирск-Главный», сообщает пресс-служба Западно-сибирского следственного управления на транспорте. Его подозревают в получении взяток на 3 млн рублей. 

Диспетчера станции «Новосибирск-Главный» задержали по подозрению во взятках на 3 млн рублей

Следствие считает, что с 2014 по 2020 год подозреваемый брал взятки от предпринимателей за подачу пассажирских поездов на те платформы, где стояли их магазины. Предполагается, что он действовал в сговоре с другими диспетчерами станции.

20 февраля в телеграм-канале «Силовики» появилось видео задержания неизвестного человека. Голос за кадром говорит, что мужчина, сидящий в машине, только что получил взятку, и дает команду «Пусть работают». В телеграм-канале пишут, что задерживают маневренного диспетчера станции «Новосибирск-Главный».

В данный момент все подозреваемые в получении взятом задержаны , решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Добавим, что в январе этого года бывшему начальнику станции «Новосибирск-Главный» присудили штраф в 4 млн рублей за получение взяток в особо крупном размере. 

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