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Главная Новости Диспансеризация помогла найти болезни у почти 300 томичей
Новости

Диспансеризация помогла найти болезни у почти 300 томичей

ТВ2
ТВ2 ТВ2
49 минут назад

В апреле в Томской области началась ежегодная диспансеризация, осмотры прошли 20 тысяч жителей, а почти у 300 человек обнаружились заболевания, в том числе онкология, сообщили в облздраве. 

«Диспансеризация направлена на раннее выявление заболеваний, о которых человек может и не подозревать. Повышенный сахар в крови, давление, наличие новообразований – все это свидетельствует о заболевании, вовремя выявить которое помогает диспансеризация. Если на первом этапе при проведении анализов были обнаружены нарушения в работе каких-то органов, пациента приглашают на углубленное обследование», — рассказала начальник отдела медицинской профилактики регионального департамента здравоохранения Римма Волошина.

Так по итогам обследований во время диспансеризации врачи выявили шесть случаев злокачественных новообразований, 25 случаев сахарного диабета и 242 случая болезней системы кровообращения, среди которых повышенное кровяное давление, ишемическая болезнь сердца.

Пройти диспансеризацию можно по предварительной записи в будние дни. В некоторых медорганизациях работает «семейный график» осмотра: в вечернее время и выходные. В этом году диспансеризацию могут пройти люди, родившиеся в 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997, 2000, 2003 годах. Люди старше 40 лет могут проходить ее ежегодно.

Диспансеризация проходит в два этапа: первый включает анкетирование, сдачу общего анализа крови, определение показателей холестерина, сахара в крови, индекса массы тела,пациентам делают флюорографию, женщинам нужно сделать маммографию и посетить смотровой кабинет. Также в первый этап входит анализ на раннее выявление онкологии, осмотр у терапевта. На втором этапе осмотры проводят узкие специалисты.

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