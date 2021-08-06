Директора томской сети детсадов «Ладушки» обвиняют в хищении более 21 млн рублей

Прокуратура Советского района Томска утвердила обвинительное заключение по делу в отношении директора трех частных детских садов «Ладушки» . Ее обвиняют в мошенничестве в крупном размере. Дело возбуждалось на основании материалов проверки ОЭБиПК УМВД и регионального УФСБ. Уголовное дело в отношении директора возбудили в 2018 году.

По версии следствия, с 2016 по 2018 год директор сети частных детсадов «Ладушки» представляла в департамент образования Томска фиктивные документы о поставках товаров для нужд учреждения.

«На основании указанной документации городской бюджет предоставил свыше 21 млн рублей субсидии на возмещение затрат, которыми злоумышленница распорядилась по своему усмотрению», — говорится в сообщении прокуратуры.

Уголовное дело с обвинительным заключение направили в Советский районный суд Томска.

Сеть детских садов «Ладушки» появилась в Томске в 2008 году. Сейчас она насчитывает девять филиалов в городе.

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