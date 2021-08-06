{{ currentDate }}
Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Поддержать
Главная Новости Директора томской сети детсадов «Ладушки» обвиняют в хищении более 21 млн рублей
Новости

Директора томской сети детсадов «Ладушки» обвиняют в хищении более 21 млн рублей

ТВ2
ТВ2 ТВ2
2 часа назад

Прокуратура Советского района Томска утвердила обвинительное заключение по делу в отношении директора трех частных детских садов «Ладушки» . Ее обвиняют в мошенничестве в крупном размере. Дело возбуждалось на основании материалов проверки  ОЭБиПК  УМВД и регионального УФСБ. Уголовное дело в отношении директора возбудили в 2018 году.

По версии следствия, с 2016 по 2018 год директор сети частных детсадов «Ладушки» представляла в департамент образования Томска фиктивные документы о поставках товаров для нужд учреждения.

«На основании указанной документации городской бюджет предоставил свыше 21 млн рублей субсидии на возмещение затрат, которыми злоумышленница распорядилась по своему усмотрению», — говорится в сообщении прокуратуры.

Уголовное дело с обвинительным заключение направили в Советский районный суд Томска.

Сеть детских садов «Ладушки» появилась в Томске в 2008 году. Сейчас она насчитывает девять филиалов в городе.

 

Читайте также:

СМИ: Руководство томской сети детсадов «Ладушки» ладушки подозревают в мошенничестве

 

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.