Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Директора томского детсада обвинили в получении зарплаты за фиктивно трудоустроенных людей
Новости

Директора томского детсада обвинили в получении зарплаты за фиктивно трудоустроенных людей

ТВ2 ТВ2

В Советский районный суд передали дело директора одного из детских садов Томска. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК), сообщает управление МВД по Томской области.

По версии следствия, женщина в 2013-2018 годах фиктивно трудоустроила пятерых человек в детсад, директором которого являлась. Она сама собрала необходимые документы, заключила трудовые договоры и убедила людей передать ей оформленные на них зарплатные карты.

При этом фактически люди в детском саду не работали — директор говорила им, что вопрос о трудоустройстве еще решается, о том, что на зарплатные карты приходят деньги, они не знали. Ущерб государству следствие оценило в 4 млн рублей. Обвиняемой грозит до 10 лет колонии.

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.