Директора томского детсада обвинили в получении зарплаты за фиктивно трудоустроенных людей

В Советский районный суд передали дело директора одного из детских садов Томска. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК), сообщает управление МВД по Томской области.

По версии следствия, женщина в 2013-2018 годах фиктивно трудоустроила пятерых человек в детсад, директором которого являлась. Она сама собрала необходимые документы, заключила трудовые договоры и убедила людей передать ей оформленные на них зарплатные карты.

При этом фактически люди в детском саду не работали — директор говорила им, что вопрос о трудоустройстве еще решается, о том, что на зарплатные карты приходят деньги, они не знали. Ущерб государству следствие оценило в 4 млн рублей. Обвиняемой грозит до 10 лет колонии.