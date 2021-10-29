Директора салонов красоты и самозанятые мастера Томска попросили губернатора не вводить QR-коды для их сферы

Директора томских салонов красоты, а также самозанятые мастера написали губернатору Томской области Сергею Жвачкину письмо, в котором попросили не вводить систему запрета посещения бьюти-салонов без QR-кодов. Об этом ТВ2 сообщил представитель городского объединения предприятий и самозанятых индустрии красоты Антон Лапин.

Письмо подписало более 90 человек. Все они считают введение такой меры в отношении отрасли красоты переоцененным. Объясняют мастера это тем, что поток населения через салоны сократился до своего минимума, уход и гигиена являются базовой потребностью человека, а из-за отраслевой специфики предприятия не могут оказывать свои услуги онлайн.

«Сотрудники салонов красоты в массовом порядке проходят вакцинацию в соответствии с распоряжением, до работы будут допущены только те, кто прошёл вакцинацию или имеет подтверждение о перенесённом заболевании за последние полгода. К сроку будет обеспечена минимум 80% иммунизация сотрудников салонов красоты и парикмахерских», — говорится в письме.

Антон Лапин также отметил, что с начала пандемии салоны красоты и парикмахерские ведут свою деятельность на основании введенного с 01.01.2021 СП 2.1.3678-20, который был написан в период пандемии и с учетом мер, ограничивающих распространение COVID-19.