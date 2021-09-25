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Директора пилорамы в Асино, где сгорели 12 человек, приговорили к реальному сроку

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Асиновский городской суд Томской области признал гражданку КНР, директора компании «Грин Вуд» Сунь Аньни виновной в нарушении требований пожарной безопасности, ставшем причиной смерти нескольких человек. В январе 2020 года при пожаре на пилораме, принадлежавшей Сунь Аньни, погибли 12 человек.

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«Суд приговорил подсудимую к четырем годам колонии-поселения. Прокурор просил 4,5 года колонии-поселения», — рассказал представитель суда изданию «Интерфакс».

Представитель суда добавил, что изначально Сунь Аньни обвинялась по двум статьям: нарушение требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч.3 ст.219 УК РФ), и выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.3 ст.238 УК РФ). В ходе следствия прокуратура отказалась от обвинения по статье 238 в связи с отсутствием в действиях Аньни состава преступления. 

Напомним, пожар в деревянном одноэтажном доме в поселке Причулымский произошел в ночь с 20 на 21 января, его площадь пожара составила 208 квадратных метров. При пожаре погибли 12 сотрудников китайской лесозаготовительной компании «Грин Вуд», 11 из которых — граждане Узбекистана. 27 января сотрудники задержали директора «Грин Вуд» Сун Аньни, вину в гибели людей она не признала. 

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