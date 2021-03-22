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22 марта,
2021
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Директора кемеровского рехаба, где пытали людей, арестовали

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Директора кемеровского рехаба «Путь к жизни» Артема Ефремова арестовали на время следствия. Обвиняемый находится в СИЗО-4. Об этом сообщает портал Vse.24 со ссылкой на свой источник в суде Анжеро-Судженска. 

Директора кемеровского рехаба, где пытали людей, арестовали

«По словам собеседника сайта, суд в Анжеро-Судженске арестовал Ефремова. На время следствия директор реабилитационного центра будет содержаться в СИЗО-4», — пишет издание.


Ранее стало известно, со слов родственников пострадавших от деятельности реабилитационного центра и его директора, Артема Ефремова задержали 17 марта. Кроме того, в доме, который снимал реабилитационный центр, освободили десять человек. Всех их сразу отвезли для дачи показаний в следственный комитет.


Напомним, что в ноябре мы рассказывали о деятельности реабилитационного центра «Путь жизни». Пациенты, которые там проходили реабилитацию, рассказывали, что их там унижали, били, привязывали цепями к кроватям. Могли не кормить и давать воды сутками. После того, как одна из родственниц пострадавшего Татьяна Буйневич обратилась к томскому омбудсмену Елене Карташовой и пожаловалась, что правоохранительные органы не хотят возбуждать уголовные дела по данным фактам. После этого прокуратура занялась проверкой и сообщила о том, что дела все-таки возбудили.

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