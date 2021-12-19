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Директора асиновской пилорамы будут судить за то, что его работнику отрезало руку

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В Асиновский городской суд поступило уголовное дело в отношении директора одного из пилорам, которого обвиняют в нарушении требований охраны труда. Из-за нарушения работнику отрезало кисть руки. Об этом сообщается на сайте суда.

 «Мужчина обвиняется в том, что он, являясь лицом, ответственным за организацию охраны труда, допустил к производству работ на ленточной пилораме работника, не прошедшего инструктаж (не провел его обучение по охране труда и работе на ленточной пилораме, вводный инструктаж и инструктаж по охране труда для рамщика, не обеспечил его вспомогательными инструментами и приспособлениями для перемещения и поправки бревен. В ходе выполнения работ по распиловке древесины на ленточной пилораме, мужчина поскользнулся и упал, при этом его рука попала в режущую часть станка, в результате чего произошла травматическая ампутация левой кисти», — говорится в сообщении.

 Результаты рассмотрения дела будут опубликованы на сайте Асиновского городского суда.

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