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Директор Томского театра драмы получил приказ об увольнении
45 минут назад
Департамент по культуре Томской области подготовил приказ об увольнении главы драмтеатра Геннадия Сокурова.
Да, пытаются уволить. Наверное, потому что мне 70 лет, вот и пытаются, — рассказал Сокуров ТВ2. — Я к этому решению отношусь отрицательно, потому что ничего противозаконного не делал и на сегодняшний день как руководитель учреждения делаю то, что надо и как нужно.
Геннадий Аркадьевич Сокуров родился в 1950 году. Закончил Ижевский госуниверситет, Московский педуниверситет и аспирантуру ТГУ. Лауреат премии имени Н.К.Крупской, отличник народного просвещения РФ, заслуженный учитель школы РФ. Возглавляет Томский театр драмы с 2001 года.
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