Добрые новости
02 марта,
2021
1
фото
Новости

Директор Томского театра драмы получил приказ об увольнении

ТВ2
ТВ2
45 минут назад

Департамент по культуре Томской области подготовил приказ об увольнении главы драмтеатра Геннадия Сокурова.

Геннадий Сокуров
Геннадий Сокуров
Фото: Томский театр драмы

Да, пытаются уволить. Наверное, потому что мне 70  лет, вот и пытаются, — рассказал Сокуров ТВ2. — Я к этому решению отношусь отрицательно, потому что ничего противозаконного не делал и на сегодняшний день как руководитель учреждения делаю то, что надо и как нужно.

Геннадий Аркадьевич Сокуров родился в 1950 году. Закончил Ижевский госуниверситет, Московский педуниверситет и аспирантуру ТГУ. Лауреат премии имени Н.К.Крупской, отличник народного просвещения РФ, заслуженный учитель школы РФ. Возглавляет Томский театр драмы с 2001 года.


ПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.