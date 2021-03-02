Директор Томского театра драмы получил приказ об увольнении

Да, пытаются уволить. Наверное, потому что мне 70 лет, вот и пытаются, — рассказал Сокуров ТВ2. — Я к этому решению отношусь отрицательно, потому что ничего противозаконного не делал и на сегодняшний день как руководитель учреждения делаю то, что надо и как нужно.

