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  3. Директор томского магазина может получить штраф за соседство лука и отравы для грызунов
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Директор томского магазина может получить штраф за соседство лука и отравы для грызунов

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Томская прокуратура проверила материалы о товарном соседстве в магазине «Светофор» репчатого лука и средства для борьбы с грызунами, сообщило ведомство.

Проверка подтвердила факт неправильного хранения товаров. В итоге руководителю ООО «Торгсервис 142» вынесли представление, а на директора магазина возбудили административное дело по статье «нарушение продавцом требований технических регламентов». Документы прокурорского реагирования отправили на рассмотрение.

Санкция статьи предусматривает для юридических лиц максимальный штраф в 300 тысяч рублей, должностных - 20 тысяч рублей.

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