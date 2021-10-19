Директор томского магазина может получить штраф за соседство лука и отравы для грызунов

Томская прокуратура проверила материалы о товарном соседстве в магазине «Светофор» репчатого лука и средства для борьбы с грызунами, сообщило ведомство.

Проверка подтвердила факт неправильного хранения товаров. В итоге руководителю ООО «Торгсервис 142» вынесли представление, а на директора магазина возбудили административное дело по статье «нарушение продавцом требований технических регламентов». Документы прокурорского реагирования отправили на рассмотрение.

Санкция статьи предусматривает для юридических лиц максимальный штраф в 300 тысяч рублей, должностных - 20 тысяч рублей.