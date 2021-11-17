Директор мусорного регоператора получил 4 года колонии по делу о мошенничестве

Советский районный суд Томска приговорил к 4 годам колонии общего режима директора томского филиала ООО «Экология-Новосибирск» по делу о предоставлении ложных сведений о понесенных компанией затратах. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК), сообщается на сайте Управления Следственного комитета по Томской области.

По данным источников ТАСС, речь идет о бизнесмене Сергее Шевченко. Суд установил, что в августе-декабре прошлого года подсудимый предоставил областному департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды ложные сведения о затратах «Экологии-Новосибирск». На тот момент компания являлась регоператором по работе с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории области.

На основании этих сведений «Экология-Новосибирск» получила в рамках нацпроекта «Экология» субсидию в 8,5 млн рублей. Как уточняет ведомство, свою вину Шевченко признал и возместил ущерб бюджету.

Уголовное дело против директора томского филиала «Экологии-Новосибирск» возбудили в мае после проверки прокуратуры и регионального управления ФСБ. Тогда в СК сообщили, что он подал ложные сведения о расходах на 8,5 миллионов рублей, однако получила компания из бюджета 28 миллионов.

Как считает экс-начальник областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, эколог Сергей Трапезников, выделение любых средств из бюджета области для субсидирования деятельности регоператора — незаконно. Он утрвеждает, что требования к региональным программам в области обращения с отходами содержат закрытый перечень мероприятий, и субсидирование деятельности региональных операторов в нем не предусмотрено.

«Шевченко они просто сделали крайним. Прокуратура то ли по халатности, то ли еще почему «прошляпила» выделение этих 28 миллионов. При выделении средств из областного бюджета прокуратура должна проводить антикоррупционную экспертизу. Она не отреагировала, и эти деньги были выделены», — рассказал Трапезников ТВ2.

Напомним, «Экология-Новосибирск» стала региональным оператором в четвертой зоне деятельности по временной схеме и без конкурса. Компания вывозила мусор из Бакчарского, Кожевниковского, Шегарского районов и города Кедрового. В декабре 2020 «Экология-Новосибирск» разорвала контракт с регионом, сославшись на невыгодный тариф. На ее место пришел новый регоператор «Транспортные коммунальные системы», но и он спустя год отказался от работы в четвертой зоне по «финансовым обстоятельствам».

При этом «Транспортные коммунальные системы» продолжают работу по вывозу отходов во второй зоне (Каргасокский и Парабельский районы). В апреле 2021 года владельцем ООО «ТКС» стала зарегистрированная в Москве «Единая системная компания», 50% которой принадлежит Сергею Шевченко.