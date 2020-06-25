Директор новосибирской клиники считает, что статистика по COVID-19 занижена в пять раз
Директор новосибирской клиники «Санитас» Михаил Андрушкевич заявил, что официальная статистика по коронавирусу в регионе может быть занижена примерно в пять раз, пишет Тайга.инфо со ссылкой на программу «Огонек Тайги».
«Я же понимаю, как это делается. По нашим подсчетам, легкие больные вообще не попадают в эту статистику. А 100 (человек в сутки в Новосибирске) – такая хорошая круглая цифра, которая не выбивается из показателей соседних регионов. Это очень странная статистика», — говорит Андрушкевич.
Глава клиники уверен, что лишь двойной масочный режим сможет остановить массовое заражение в новосибирских больницах.
«Доктора работают на износ. Катастрофически много поражений медицинского персонала. В больницах эпидемия, а люди работают. Но ведь и больница может стать рассадником. Средства индивидуальной защиты выдаются в «красные зоны», но больные-то обращаются не туда. Они обращаются в терапию, поликлиники, пульмонологию, — заявил Андрушкевич. — У меня введен двойной масочный режим, защита пока не пробита, но заболевания моего персонала связаны с тем, что у них мужья или жены работают в муниципальных больницах. СИЗы доджны выдаваться всем, а режимы должны вводиться везде».
О том, что в Томской области может быть занижена статистика по больным коронавирусом, никто пока не заявлял. Губернатор Сергей Жвачкин, объясняя продление режима самоизоляции в нашем регионе, отмечал, что распространение инфекции у нас пока превышает норму. «Это объясняется тем, что мы не только не скрываем случаев болезни, но активно их ищем. С помощью массового тестирования, с помощью эпидбюро, которое помогает санитарным врачам. И то, что на прошлой неделе мы вовремя обнаружили и локализовали крупный очаг на центральном рынке – это результат практической оперативной работы. Во многом именно этот очаг и выявленные контакты увеличили количество больных», — комментировал очередной всплеск заболеваемости в регионе Сергей Жвачкин.
Почему губернатор сделал акцент на том, что мы не занижаем цифры по заболеваемости COVID-19, остается только догадываться. А вот статистика по смертности в Томской области, которая не изменяется уже почти месяц (с 29 мая 14 человек), вызывает вопросы.
Санитарка отделения терапии Областной клинической больницы, 54-летняя Светлана Жуковская, умерла 17 июня в медсанчасти № 2. Ее госпитализировали с коронавирусом. В сводки регионального оперштаба данные о смерти Светланы до сих пор не вошли.
Как рассказал журналистам замгубернатора Иван Деев, все, что касается смерти по причине COVID-19, учитывается после патологоанатомического заключения. «У патологоанатома на заключение есть месяц. Есть предварительное заключение после фактического вскрытия, а также после того, как каждый элемент берется на исследование. Когда приходит подтверждение от патологоанатома, тогда и формируется итог. Не секрет, так бывает, что клинические диагнозы иногда расходятся с патологоанатомическими, или наоборот», — рассказал Деев.
Ранее мы рассказывали, что статистика Росстата о числе умерших от COVID-19 отличается от статистики оперативного штаба. Руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков в интервью РБК объяснил расхождение данных тем, что правительственный штаб публикует оперативные данные, а Росстат опирается на сведения, полученные из Единого госреестра записей актов гражданского состояния, то есть свидетельства о смерти. Проблема заключается в том, что на момент регистрации смерти скончавшегося от COVID-19 может еще не быть окончательного медицинского свидетельства, также требуется время, чтобы его занесли в базу данных.
Данные федерального и региональных штабов по умершим с COVID-19 не совпадают
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