Директор новосибирской клиники считает, что статистика по COVID-19 занижена в пять раз

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Директор новосибирской клиники «Санитас» Михаил Андрушкевич заявил, что официальная статистика по коронавирусу в регионе может быть занижена примерно в пять раз, пишет Тайга.инфо со ссылкой на программу «Огонек Тайги».

«Я же понимаю, как это делается. По нашим подсчетам, легкие больные вообще не попадают в эту статистику. А 100 (человек в сутки в Новосибирске) – такая хорошая круглая цифра, которая не выбивается из показателей соседних регионов. Это очень странная статистика», — говорит Андрушкевич.

Глава клиники уверен, что лишь двойной масочный режим сможет остановить массовое заражение в новосибирских больницах. «Доктора работают на износ. Катастрофически много поражений медицинского персонала. В больницах эпидемия, а люди работают. Но ведь и больница может стать рассадником. Средства индивидуальной защиты выдаются в «красные зоны», но больные-то обращаются не туда. Они обращаются в терапию, поликлиники, пульмонологию, — заявил Андрушкевич. — У меня введен двойной масочный режим, защита пока не пробита, но заболевания моего персонала связаны с тем, что у них мужья или жены работают в муниципальных больницах. СИЗы доджны выдаваться всем, а режимы должны вводиться везде».